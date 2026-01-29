SUSCRÍBETE POR $1100
    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Una influencer fue hospitalizada por un efecto secundario al usar Ozempic. Aquí explicamos qué es la semaglutida, cuáles son sus riesgos, cuándo está indicado el fármaco y las señales de alerta.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada.

    Hace pocos días, desde una clínica, una influencer chilena compartió en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizada tras utilizar Ozempic —el fármaco inyectable de semaglutida para bajar de peso— de manera “irresponsable”, según su propio relato.

    La mujer desarrolló una pancreatitis aguda, uno de los efectos secundarios graves que puede provocar este medicamento. “El uso indiscriminado y sin supervisión médica puede traer problemas complejos como lo que me pasó a mí”, cuenta en el registro que subió a Instagram.

    De acuerdo al video, la mujer utilizaba Ozempic solo cuando volvía a subir de peso. No fue de forma continua, e incluso tomó la decisión de subir la dosis de 0.5 mg a 1 mg cuando sintió que se hizo “resistente” a sus efectos.

    No obstante, de acuerdo a las indicaciones del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), este fármaco debe ser siempre utilizado bajo prescripción y supervisión médica. La automedicación está completamente contraindicada, pues puede provocar efectos secundarios graves o interactuar con otros medicamentos o patologías.

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada.

    Y en un contexto en que Ozempic y otros medicamentos para la obesidad ganaron gran popularidad en las redes sociales, se abrió un espacio de conversación en línea de doble filo que, muchas veces, cae en la desinformación.

    Desde La Tercera conversamos con un médico nutriólogo y la farmacéutica Novo Nordisk para conocer más sobre Ozempic, cómo utilizarlo correctamente, cuáles son sus riesgos y cuándo pedir ayuda.

    Cómo funciona Ozempic

    “Ozempic es la marca comercial del medicamento semaglutida, fármaco que pertenece a la familia de medicamentos llamada análogos del receptor GLP-1”, comienza a explicar el Dr. Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de Clínica Universidad de los Andes.

    El medicamento, además de tratar la diabetes mellitus tipo 2, también presenta un efecto que disminuye el apetito y favorece la baja de peso, por lo que también está indicado para el sobrepeso y la obesidad.

    Actualmente en Chile, este medicamento se vende exclusivamente con receta médica. Los pacientes deben ser evaluados por un profesional de la salud antes de comenzar a utilizarlo, pues hay contraindicaciones con ciertas patologías.

    En esta línea, el médico es tajante: “Si bien es un excelente fármaco, su uso debe ser bajo indicación y supervisión médica, ya que puede presentar reacciones adversas importantes, como náuseas, dolor abdominal, vómitos y constipación”.

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada.

    La farmacéutica Novo Nordisk —creadora y productora de Ozempic— reafirma también que se trata de un medicamento seguro y eficaz, pero que debe ser adquirido legalmente y utilizado bajo la supervisión de un profesional.

    Y es que no se trata solo de inyectarse una vez a la semana y esperar los resultados.

    El Dr. Donoso explica que un médico capacitado debe explicarle al paciente los cambios de alimentación que debe implementar —en especial, para evitar síntomas gastrointestinales— e indicar la dosis mínima en un comienzo, para que el cuerpo pueda acostumbrarse.

    “Nunca se debe partir con dosis altas y no se puede usar más de una vez por semana. Tampoco se debe indicar sin una ecografía abdominal previa, ya que se debe descartar la presencia de cálculos biliares que, si están presentes, aumentan el riesgo de hacer una pancreatitis aguda o cólico biliar”.

    Las redes sociales y Ozempic

    El boom de Ozempic en Internet es innegable: la tendencia comenzó con celebridades de Hollywood que en “poco tiempo” aparecieron en el ojo público con una delgadez visible. Ahora, son muchas personas las que hablan en la cotidianidad digital sobre estar utilizando el fármaco para bajar de peso.

    Y aunque desde Novo Nordisk reconocen que las redes sociales tienen un impacto significativo en la forma en que la población accede a información de salud y que puede ser una vía para generar concientización, “también puede generar desinformación”.

    “Pueden haber personas que imiten este tipo de conductas o hábitos y que relativizan la importancia de la prescripción médica o evidencia científica”.

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Y es que el fármaco debe utilizarse solo cuando existe una condición o patología y un médico estima que es el tratamiento más conveniente. La farmacéutica enfatiza en que el uso de Ozempic debe regirse únicamente por sus indicaciones aprobadas por el ISP: personas con diabetes tipo 2 u sobrepeso y obesidad.

    “La compañía trabaja bajo estrictos estándares éticos y regulatorios que prohíben la promoción de medicamentos a la población general fuera de sus indicaciones aprobadas”.

    Sobre el caso de la influencer chilena hospitalizada, mencionan que es valorable que la mujer “haya explicitado que el uso del medicamento no respondió a una indicación médica, junto con el llamado a un uso responsable”.

    “Hacemos el llamado a la población de siempre iniciar su tratamiento acompañado de un profesional médico, no automedicarse y no guiar decisiones de salud por recomendaciones informales o redes sociales”.

    Además, ante cualquier evento adverso, la farmacéutica mantiene una vigilancia activa y reporta la información a las autoridades sanitarias, para mantener sus perfiles de seguridad actualizados.

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada.

    Los síntomas de alerta al utilizar Ozempic

    Según los estudios realizados a la semaglutida de Ozempic, los efectos secundarios más comunes son los gastrointestinales. Estos deben ser reportados al médico tratante de inmediato, no obstante, hay algunas señales de alerta que requieren una consulta de urgencia:

    • Vómitos abundantes y mantenidos en el tiempo.
    • Dolor abdominal intenso que no cede con analgésicos o antiespasmódicos.

    “Semaglutida es un excelente medicamento, pero para que su uso sea seguro y efectivo, debe ser bajo el alero de un tratamiento integral de la obesidad y el sobrepeso”, advierte el Dr. Donoso.

    Esto en primer lugar significa entender que la obesidad es una enfermedad crónica que no solo es consecuencia de comer en exceso, sino que tiene múltiples causas. Por ello, lo ideal es que cada paciente cuente con un equipo multidisciplinario: nutricionista, kinesiólogo, psicólogo y psiquiatra.

    Es fundamental también adoptar un estilo de vida saludable y equilibrado durante y después de dejar el tratamiento. Caso contrario, es muy fácil volver a recuperar el peso perdido.

    El médico resalta que hay que aumentar la ingesta de proteínas, la actividad física rutinaria y ganar masa muscular —que en muchos casos, se pierde en gran cantidad junto con la grasa— para evitar volver a ganar el peso al suspender el fármaco.

    Más sobre: Salud Ozempic Bajar de peso Obesidad Diabetes Diabetes tipo 2 Sobrepeso Semaglutida Novo Nordisk

