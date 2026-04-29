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    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    Una investigación sugiere que esta bebida tiene efectos más amplios de lo que se creía, que van más allá del impulso de energía.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio Milan Markovic

    Tomar café no solo sirve para despertarse. También podría influir directamente en cómo te sientes, y lo más llamativo, es que ese efecto no depende únicamente de la cafeína.

    Así lo plantea un estudio publicado en Nature Communications, que encontró que tanto el café tradicional como el descafeinado pueden mejorar el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo.

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio CAROLINA VARGAS

    ¿Cómo se descubrió esto?

    La investigación, liderada por científicos del University College Cork en Irlanda, comparó a 31 personas que bebían entre tres y cinco tazas de café al día con otras 31 que no consumían esta bebida.

    Según informó ScienceAlert, al inicio, no se detectaron diferencias relevantes entre ambos grupos en variables como estrés, ansiedad, depresión, calidad del sueño o actividad física.

    Sin embargo, con el paso del estudio comenzaron a aparecer cambios. Los consumidores de café mostraron variaciones en marcadores inmunitarios en la sangre y en la composición de su microbiota intestinal.

    Para estar seguros de los efectos de la bebida, los investigadores les pidieron dos semanas de abstinencia a los bebedores habituales de café.

    Luego, lo reintrodujeron durante tres semanas, pero con una diferencia clave: algunos consumieron café con cafeína (16) y otros (15), descafeinado, sin saber cuál estaban tomando.

    Los resultados del estudio

    Independientemente de si era descafeinado o no, el café generó cambios en el microbioma intestinal de los participantes.

    “Ambos tipos redujeron el estrés, la depresión, la impulsividad y la inflamación, al tiempo que mejoraron el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo”, escribieron los autores.

    Esto sugiere que ciertos compuestos del café (más allá de la cafeína) interactúan con las bacterias del intestino, lo que podría influir en el bienestar emocional a través del llamado eje intestino-cerebro.

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio. Foto: iStock.

    Aun así, la cafeína sí mostró efectos específicos.

    Solo el café con cafeína se asoció con menores niveles de ansiedad, malestar psicológico y presión arterial, además de una mejor atención y capacidad para afrontar el estrés.

    En contraste, el descafeinado tuvo otros beneficios: mejoró el sueño, la actividad física y la memoria.

    ¿Qué dicen los autores de los hallazgos?

    “El café es más que simple cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”, explicó el microbiólogo John Cryan, uno de los autores del estudio.

    Pese a los hallazgos, los investigadores advierten que aún queda mucho por entender.

    Parte de los resultados se basan en reportes de los propios participantes sobre su estado de ánimo, lo que podría no reflejar completamente la realidad.

    Además, el conocimiento sobre el microbioma intestinal y su relación con el cerebro sigue siendo limitado.

    “Cada vez se comprende mejor la relación entre la salud digestiva y la salud mental, pero los mecanismos que explican los efectos del café en este eje intestino-cerebro siguen sin estar claros”, añadió Cryan.

    Lee también:

    Más sobre:CaféCafeínaÁnimoEstado de ánimoBuen humorEfectosEstudiosCienciaBebidasBebidas calientesTendenciasLa Tercera

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