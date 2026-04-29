“Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

Corea del Sur es un país que está envejeciendo rápidamente. Más de la quinta parte de su población tiene más de 65 años, y el sistema de salud y trabajo social no da abasto para atender a todos los adultos mayores.

Entonces la inteligencia artificial entra al escenario: en el país asiático, están utilizando Talking Buddy, un servicio de llamadas con IA de la empresa Naver Cloud, cuya función es contactarse con los ancianos que viven solos, aislados o en situación de pobreza.

La IA les habla a través de conversaciones personalizadas que duran entre dos a cinco minutos. La idea es aliviar su soledad, detectar si hay alguna emergencia de salud o del hogar y, por si fuese poco, estimular su función cognitiva para prevenir la demencia.

“Me hace sentir que no me han olvidado. Que alguien me presta atención”, dijo Chung Yun-hee, una coreana de 70 años, en conversación con The New York Times.

La adulta mayor relató al medio que la IA le salvó la vida en una ocasión . Había despertado empapada de sudor y, como pudo, se arrastró hacia al baño para vomitar. Entonces sonó su teléfono y una voz amable (y robótica) le preguntó cómo estaba. La señora le respondió: “Demasiado enferma para hablar”, y colgó.

Al poco tiempo, llegó un equipo a socorrerla a su domicilio. La trasladaron a un hospital y, a las horas, la operaron de una hernia aguda.

“Los médicos me dijeron que podría haber tenido serios problemas si hubiera llegado más tarde. Dijeron que la IA me salvó”.

“Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia. Foto: Referencial. Tendencias / La Tercera

Cómo Corea del Sur usa IA para ayudar a los adultos mayores

Según contó Ok Sang-houn, ejecutivo de Naver Cloud, los funcionarios locales se les acercaron para pedirles que desarrollaran una versión de su IA que pudiera hablar con adultos mayores, “que les ayudara a sentirse un poco menos invisibles”.

La evidencia científica muestra que las llamadas de atención médica a las personas mayores ayudan a combatir la depresión y mejorar la memoria.

Es por esto que utilizaron IA generativa y lograron desarrollar Talking Buddy que, según Ok, “es una cuidadora superior”. Tiene memoria, por lo que puede preguntarle a los adultos mayores sobre temas de los que ya han hablado, y una paciencia infinita.

Las conversaciones son revisadas por trabajadores sociales, que están atentos a cualquier comentario de los adultos que pueda significar una emergencia. En caso de que sea así, llaman a la persona afectada directamente y, si es necesario, coordinan con las autoridades locales para recibir más ayuda.

Ya se han reportado casos en los que han ayudado con emergencias médicas y hasta ancianos que se han perdido y lograron ser encontrados con la colaboración de la IA.

“Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia Tendencias / La Tercera

Además, la IA les recuerda que tengan hábitos saludables, como hacer ejercicio y socializar más, y les recomienda qué alimentos comer y a qué hora ir a acostarse para dormir bien .

Si es que el adulto mayor es paciente de algún hospital local y debe tomar medicación, el personal de salud también utiliza la IA para recordarles a qué hora deben tomar sus fármacos.

El servicio está disponible mediante una suscripción. Los trabajadores sociales de Corea del Sur lo recomiendan sobre todo a las personas mayores que viven solas.

El programa de IA para reducir el riesgo de demencia

Además de Talking Buddy, miles de adultos mayores en Corea del Sur utilizan SuperBrain , un programa de terapia digital con inteligencia artificial que fue desarrollado con fondos gubernamentales.

Su objetivo es ofrecer ejercicios personalizados a los adultos mayores para que, desde casa, puedan contribuir en ralentizar el deterioro cognitivo y así prevenir el Alzheimer y otros tipos de demencia.

El programa presenta al paciente una serie de ejercicios personalizados: ajusta la dificultad según las habilidades de la persona y envía comentarios a sus médicos tratantes. De esta manera, pueden supervisar su desempeño, detectar señales alarmantes y tener datos fiables de su salud cognitiva.