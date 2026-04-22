Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

Millones de personas alrededor del mundo confían en los chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT. Los utilizan para hacer todo tipo de preguntas, incluso sobre temas tan delicados como la salud.

A diferencia de un buscador convencional, los chatbots de IA dan la percepción de que hay alguien detrás de la pantalla que está respondiendo de vuelta . Y cuando se le hace preguntas de salud, el bot encarna el papel de un médico al instante, y sus respuestas parecen convincentes.

Pero no siempre entregan la información correcta.

“Algunas afirmaciones carecen de fundamento, las notas a pie de página no llevan a ninguna parte y el chatbots nunca sugiere que la pregunta en sí misma podría ser la incorrecta”, reflexionó Carsten Eickhoff, académico especialista en la ciencia de datos médicos de la Universidad de Tübingen, Alemania.

Un reciente estudio evidenció que los chatbots de IA como ChatGPT, Gemini, Grok, Meta AI y DeepSeek se pueden equivocar y hasta mentir cuando se le hace preguntas sobre salud .

Y en un contexto donde el bienestar está en juego, es fundamental tener cuidado al momento de hacer preguntas de esta índole, advierten los expertos.

Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

Los peligros de confiar la salud a un chat de IA

El estudio, publicado en BMJ Open, sometió a cinco de los chatbots más utilizados a una “prueba de estrés sistemática sobre información de la salud”.

ChatGPT, Gemini, Grok, Meta AI y DeepSeek recibieron 50 preguntas sobre salud y medicina. Los temas fueron cáncer, vacunas, células madre, nutrición y rendimiento deportivo.

Después, el grupo de investigadores evaluó cada respuesta de forma independiente, para comprobar la veracidad de la información entregada.

Los resultados arrojaron que casi el 20% de las respuestas eran “muy problemáticas”, la mitad eran “problemáticas” y el 30% eran “algo problemáticas” .

“Ninguno de los chatbots generó listas de referencias totalmente precisas de forma fiable, y solo dos de las 250 preguntas se negaron directamente a ser respondidas”, explicó Eickhoff, quien no participó en el estudio, en un artículo de The Conversation.

La investigación también identificó los chatbots que tenían más problemas al responder: Grok fue el que tuvo un peor rendimiento, con 58% de las respuestas problemáticas. Le siguió ChatGPT con 52% y Meta AI con 50%.

De peor a mejor, así quedó la lista de los chatbots, sus respuestas y precisiones sobre salud:

Grok (58%). ChatGPT (52%). Meta AI (50%). DeepSeek (48%). Gemini (40%).

Los chatbots respondieron mejor las preguntas sobre vacunas y cáncer, mientras que cometieron más faltas en nutrición y rendimiento deportivo.

En cambio, los errores abarcaron desde autores incorrectos y enlaces rotos hasta artículos completamente inventados.

“Esto supone un riesgo particular, ya que las referencias parecen pruebas. Un lector no especializado que ve una lista de citas bien formateada tiene pocos motivos para dudar del contenido que la precede”, aseguró Eickhoff.

Además, en las conclusiones del estudio, los autores escribieron que “los chatbots analizados tuvieron un desempeño deficiente al responder preguntas en los ámbitos de la salud y la medicina, donde la desinformación es frecuente”.

“Su implementación continua sin educación pública ni supervisión conlleva el riesgo de amplificar la desinformación”.

Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

Por qué los chatbots mienten o se equivocan

Según el especialista en datos médicos, la razón por la que los chatbots de inteligencia artificial dan respuestas erróneas en el ámbito médico es porque “los modelos de lenguaje no lo saben todo”.

“Predicen la siguiente palabra con mayor probabilidad estadística basándose en sus datos de entrenamiento y el contexto. No sopesan la evidencia ni emiten juicios de valor. Su material de entrenamiento incluye artículos revisados ​​por pares, pero también hilos de Reddit, blogs de bienestar y debates en redes sociales”.

Además, según otro estudio publicado en Nature Medicine en febrero de 2026, si bien los chatbots pueden dar respuestas médicas correctas casi el 95% de las veces, cuando personas reales utilizan los chatbots, solo obtienen respuestas acertadas el 35% de las veces.

“En pocas palabras, el problema no es solo si el chatbot da la respuesta correcta, sino si los usuarios comunes pueden entenderla y usarla correctamente”.

El llamado del especialista no es a dejar de utilizar chatbots para tareas esenciales, como resumir temas complejos, preparar preguntas para una consulta médica o elaborar el punto de partida para una investigación, sino que se debe tener cuidado con la información recibida.