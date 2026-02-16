“Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

En el techo de una construcción dañada, Tom Cruise y Brad Pitt pelean a puñetazos. Se trata de una escena de acción que dura 15 segundos y que podría ser parte de cualquier película de Hollywood. Pero, en realidad, no lo es. Y eso mismo es lo que asustó a la industria: está hecha con inteligencia artificial (IA).

El director irlandés Ruairi Robinson utilizó Seedance 2.0, la herramienta que genera videos con IA de la empresa china ByteDance —que también es creadora de TikTok— para poner a los actores a pelear.

Solo bastó una instrucción simple para obtener el resultado que, a ojos de muchos, es una pieza realista.

Y es que los efectos de sonido, la música, los movimientos de los actores y los ángulos de cámara están en su punto. Tanto así, que guionistas de la industria han dicho que ver el video les causó “escalofríos”.

Estas fueron las reacciones al video de IA de Tom Cruise y Brad Pitt.

El video de Brad Pitt y Tom Cruise peleando hecho por IA

“Para todos los que trabajamos en la industria y dedicamos nuestras carreras y vidas a ella, creo que esto es simplemente aterrador” , aseguró Rhett Reese, guionista de la película Deadpool en una entrevista.

El hombre aseguró que al ver el video generador por IA donde Brad Pitt y Tom Cruise pelean a golpes, un escalofrío recorrió su columna.

“Podría imaginarme cómo se perderían empleos en todas partes” a raíz de las capacidades de esta IA, Seedance 2.0, que fue lanzada hace pocos días por Byte Dance y que ya ha generado polémicas en Internet.

Las opiniones controversiales sobre la IA en Hollywood

No solo es el video de Pitt y Cruise. Decenas de personas ya han comenzado a utilizar Seedance para crear finales alternativos de entregas populares como Game of Thrones y Stranger Things, entre otras.

Y Hollywood no se quedó callado: el presidente y director ejecutivo de la Asociación Cinematográfica, Charles Rivkin, solicitó a la empresa china ByteDance que cese de inmediato “su actividad infractora”, pues la herramienta habría procesado obras protegidas por derechos de autor “a escala masiva” .

De acuerdo al New York Times, Disney también envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance: acusan a la empresa de proporcionar a su IA una “biblioteca pirateada de personajes de Disney, como si la codiciada propiedad intelectual de Disney fuera clipart gratuito de dominio público”.

Por otra parte, Heather Anne Campbell, productora ejecutiva y guionista de Rick y Morty aseguró sentirse tranquila, pese a que los fanáticos de la serie comenzaron a utilizar la IA para crear batallas y escenas que nunca escribió.

“Creo que todo el mundo está fascinado por el circo que llegó a la ciudad y se está luciendo. Todavía no he visto nada bueno. Nada que me deje sin aliento, nada conmovedor, nada siquiera provocador. Todo es basura”.

Lo que sí teme es que, a largo plazo, Hollywood considere la IA para escribir guiones, como un “atajo” para reducir costos. Pero esta realidad, según opinó, no llegaría pronto.

Eso sí, añadió que “si pudiera agitar mi varita mágica y hacer que la IA desapareciera, al menos en el ámbito creativo, lo haría sin dudarlo”.