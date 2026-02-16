SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Un video hiperrealista de Tom Cruise y Brad Pitt peleando se viralizó en las redes sociales: fue creado con IA y abrió un intenso debate en Hollywood.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood Tendencias / La Tercera

    En el techo de una construcción dañada, Tom Cruise y Brad Pitt pelean a puñetazos. Se trata de una escena de acción que dura 15 segundos y que podría ser parte de cualquier película de Hollywood. Pero, en realidad, no lo es. Y eso mismo es lo que asustó a la industria: está hecha con inteligencia artificial (IA).

    El director irlandés Ruairi Robinson utilizó Seedance 2.0, la herramienta que genera videos con IA de la empresa china ByteDance —que también es creadora de TikTok— para poner a los actores a pelear.

    Solo bastó una instrucción simple para obtener el resultado que, a ojos de muchos, es una pieza realista.

    Y es que los efectos de sonido, la música, los movimientos de los actores y los ángulos de cámara están en su punto. Tanto así, que guionistas de la industria han dicho que ver el video les causó “escalofríos”.

    Estas fueron las reacciones al video de IA de Tom Cruise y Brad Pitt.

    El video de Brad Pitt y Tom Cruise peleando hecho por IA

    “Para todos los que trabajamos en la industria y dedicamos nuestras carreras y vidas a ella, creo que esto es simplemente aterrador”, aseguró Rhett Reese, guionista de la película Deadpool en una entrevista.

    El hombre aseguró que al ver el video generador por IA donde Brad Pitt y Tom Cruise pelean a golpes, un escalofrío recorrió su columna.

    “Podría imaginarme cómo se perderían empleos en todas partes” a raíz de las capacidades de esta IA, Seedance 2.0, que fue lanzada hace pocos días por Byte Dance y que ya ha generado polémicas en Internet.

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Las opiniones controversiales sobre la IA en Hollywood

    No solo es el video de Pitt y Cruise. Decenas de personas ya han comenzado a utilizar Seedance para crear finales alternativos de entregas populares como Game of Thrones y Stranger Things, entre otras.

    Y Hollywood no se quedó callado: el presidente y director ejecutivo de la Asociación Cinematográfica, Charles Rivkin, solicitó a la empresa china ByteDance que cese de inmediato “su actividad infractora”, pues la herramienta habría procesado obras protegidas por derechos de autor “a escala masiva”.

    De acuerdo al New York Times, Disney también envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance: acusan a la empresa de proporcionar a su IA una “biblioteca pirateada de personajes de Disney, como si la codiciada propiedad intelectual de Disney fuera clipart gratuito de dominio público”.

    Por otra parte, Heather Anne Campbell, productora ejecutiva y guionista de Rick y Morty aseguró sentirse tranquila, pese a que los fanáticos de la serie comenzaron a utilizar la IA para crear batallas y escenas que nunca escribió.

    “Creo que todo el mundo está fascinado por el circo que llegó a la ciudad y se está luciendo. Todavía no he visto nada bueno. Nada que me deje sin aliento, nada conmovedor, nada siquiera provocador. Todo es basura”.

    Lo que sí teme es que, a largo plazo, Hollywood considere la IA para escribir guiones, como un “atajo” para reducir costos. Pero esta realidad, según opinó, no llegaría pronto.

    Eso sí, añadió que “si pudiera agitar mi varita mágica y hacer que la IA desapareciera, al menos en el ámbito creativo, lo haría sin dudarlo”.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialIABrad PittTom CruiseVideo Brad Pitt Tom CruisePelea Brad Pitt Tom CruiseBytedanceSeedanceSeedance 2.0TikTokVideo hecho con IAnueva ia chinaIA videosHollywoodLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    Lo más leído

    1.
    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    2.
    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito
    El Deportivo

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York