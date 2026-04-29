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    Irán reitera su condena a la “piratería” de Estados Unidos contra buques que realizaban actividades “legítimas” en Ormuz

    Las autoridades de Irán han instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a exigir a Estados Unidos la liberación “de forma inmediata e incondicional” de “todos los buques, cargamentos y bienes incautados”.

    Por 
    Europa Press
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Las autoridades de Irán han vuelto a condenar este martes la “piratería” de Estados Unidos contra buques mercantes iraníes que, han defendido, realizaban actividades comerciales “legítimas” en alta mar, en el marco del bloqueo naval impuesto por las Fuerzas Armadas de Washington a los puertos de Teherán y tras la “incautación de tipo pirata” y “ataques deliberados” contra las embarcaciones iraníes Majestic y Tifani la semana pasada.

    Lo han hecho a través de una misiva del representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, quien ha puesto el foco en los “continuos actos internacionalmente ilícitos de Estados Unidos” que se han materializado en “una nueva incautación de tipo pirata”, así como en “ataques deliberados” contra los citados barcos.

    Asimismo, el país asiático ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a exigir a Estados Unidos el cese “inmediato” de “tales acciones ilegales” y la liberación “de forma inmediata e incondicional” de “todos los buques, cargamentos y bienes incautados”.

    En esa misma línea, Iravani ha aludido a una publicación en redes sociales realizada por “un fiscal de Estados Unidos” en la cual “se jactó de la incautación, al estilo pirata, de dos buques, el Majestic y el Tifani, y del posterior robo de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní”, algo que ha calificado de “admisión explícita y deliberada de una conducta internacionalmente ilícita”.

    Dicha declaración, ha agregado, “confirma claramente que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han interceptado, abordado y confiscado por la fuerza buques comerciales iraníes en alta mar, basándose en su actitud intimidatoria”, lo que, ha considerado, “no es más que otro claro ejemplo de la adicción” de Washington “a la ilegalidad”, así como “una violación flagrante del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas”.

    Tales actos “atroces” e “ilícitos”, a ojos de la misiva signada por Iravani, no solo “violan” la legislación que rige el derecho del mar sino que, a su vez, constituyen una “amenaza directa para la seguridad marítima” y “agravan la volátil situación en la región”.

    “La invocación de disposiciones internas, que son ilegales por naturaleza, no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar un delito tan abominable cometido mediante el uso de la fuerza”, ha remarcado el diplomático iraní apuntando que tal conducta equivale a la “coacción ilegal, interferencia en el comercio internacional legítimo y la ilegal incautación de bienes”.

    Finalmente, tras condenar “categóricamente” y rechazar “de manera inequívoca” tales “actos de agresión y piratería patrocinados por un estado”, la República Islámica ha señalado que Estados Unidos “asume la plena e innegable responsabilidad internacional” por “todas las consecuencias derivadas de estas acciones ilegales”, amén de su “grave impacto” en la navegación internacional, la seguridad marítima y la paz y seguridad regional e internacional.

    Más sobre:IránEstados unidosOrmuz

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