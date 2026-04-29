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    Política

    Congreso retoma debate de polémico proyecto que busca poner fin a la maternidad subrogada

    Mientras quienes están a favor de terminar con el "vientre de alquiler" señalan que esta opción vulnera la dignidad de la mujer y del niño, quienes buscan que se siga realizando esta práctica sostienen que de no ser así habrá clandestinidad y que afectará directamente a los niños que ya nacieron con esta fórmula.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Para este lunes 4 de mayo está citada la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados con el objetivo de retomar el debate del polémico proyecto que busca prohibir la maternidad subrogada.

    La iniciativa legal, que busca establecer la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución y disponer que la filiación materna se determine por el parto, ya fue aprobada en general a fines de enero pasado. Y el presidente de la instancia legislativa e impulsor del proyecto, Juan Irarrázaval (Republicanos), programó el inicio de la votación en particular para el lunes.

    Según explicó Irarrázaval a La Tercera, el plazo para presentar las indicaciones es el 7 de mayo, por lo que se empezaría a votar recién el 11 de mayo. Entonces, lo que ocurrirá este lunes será una conversación sobre el proyecto para poner al día a los diputados nuevos sobre la moción parlamentaria.

    El debate

    La iniciativa legal ha generado amplio debate. Quienes están en contra del denominado popularmente “vientre de alquiler”, sostienen que se ofende la dignidad de la mujer, que se cosifica al usarla solo como medio para gestar a un niño. Además de promover un vínculo emocional entre el bebé y la persona gestante.

    Por otro lado, quienes buscan mantener la posibilidad de la maternidad subrogada subrayan que esta prohibición podría empujar a la clandestinidad. Además, apuntan al impacto de los niños que ya nacieron gracias a través de esta fórmula.

    Además, la moción parlamentaria tipifica como delitos la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada, lo que incluye la participación de profesionales de la salud y conductas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las mujeres. De hecho, dichas infracciones podrían ser sancionadas con penas de presidio y multas.

    El proyecto también propone incorporar medidas preventivas en los ámbitos sanitario y de adopción, tales como la prohibición de la transferencia de óvulos con fines reproductivos o la adopción por parte de personas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada.

    Además, el texto del proyecto señala como fundamento para prohibir la maternidad subrogada en Chile, que esta es contraria a la dignidad de las mujeres, niños y niñas; y constituye una forma de mercantilización de la gestación.

    La iniciativa fue respaldada de forma transversal por quienes integraban la Comisión en el periodo legislativo anterior, desde diputados del Frente Amplio, quienes apuntaban a los riesgos sanitarios, éticos y una industria que no beneficiaba ni a las mujeres ni a los niños, hasta el Partido Social Cristiano que apuntó a evitar ilegalidades.

    Según explicó el diputado Irarrázaval “este es un proyecto importante, porque hablar de maternidad subrogada es hablar de Derechos Humanos. Ahí está ni más ni menos que la transversalidad de este proyecto”.

    Asimismo, sostuvo que “la alternativa es la adopción, más hoy, que tenemos una nueva ley que al fin agiliza el sistema. El dilema de comprar versus adoptar no debiera existir. La adopción sana una herida y da una familia a un niño que la perdió”.

    A suvez, recalcó que “el tráfico de vientres en cambio produce la herida del desapego, tanto en la guagua como en la madre gestante con consecuencias biológicas y sicológicas que perduran toda la vida (...) Dice mucho de quienes promueven la maternidad subrogada el obviar esto, además de ponerle precio a los niños, sobre todo si se trata de quienes se arrogan un derecho a ser padres. Eso es eugenesia”, sentenció.

    ¿Qué dicen quienes han vivido la experiencia?

    Por otro lado, una de las organizaciones civiles que está en contra de la iniciativa legal es la Asociación Nuevas Familias, desde donde han participado del debate tanto público como legislativo.

    Su presidente, Javier Silva, explicó que “es un proyecto que nos preocupa profundamente, porque afecta directamente a nuestras familias, sin ninguna excepción. Como asociación, compartimos totalmente que no se pueden permitir abusos ni vulneraciones de derechos, y eso debe ser un mínimo ético incuestionable, pero también sabemos que cuando estos procesos se hacen de manera responsable, existen historias positivas, con respeto y cuidado de todas las partes”.

    Asimismo, añadió que “dentro de lo complejo, valoramos que este proyecto abra el debate, porque es una conversación que Chile necesita dar con seriedad y evidencia”.

    Respecto del impacto que podría existir si es que el proyecto ve la luz verde, Silva sostuvo que al menos existen dos. “El primero afecta a quienes hoy sueñan con formar familia: una prohibición total no elimina esta realidad, sino que la empuja a la clandestinidad, abriendo espacios a malas prácticas y a mayores riesgos de vulneraciones para todos los involucrados”.

    “El segundo impacto es aún más delicado: alcanza a los niños y niñas que ya nacieron gracias a la gestación subrogada. Son niños que conocen su historia, que han sido criados con amor y transparencia. Con un proyecto como este, se instala culturalmente la idea de que sus orígenes son algo ‘prohibido’ o cuestionable, y eso es, en la práctica, una forma de discriminación que como sociedad no deberíamos permitir”, añadió.

    Sobre los argumentos de los legisladores plantea que la subrogación vulnera la dignidad de la mujer y del niño, el líder de la organización sostuvo que “nos cuesta entender esa afirmación cuando existen mujeres que, de manera libre, informada y voluntaria, deciden acompañar este proceso. Reducir todas las experiencias a una lógica de vulneración invisibiliza esas decisiones y esas historias. Ahora bien, justamente para evitar cualquier abuso, creemos que es clave establecer condiciones claras: procesos regulados, evaluaciones psicológicas, acompañamiento permanente, límites bien definidos y transparencia”.

    Más sobre:Maternidad subrogadaVientre del alquilerJuan IrarrázavalAsociación Nuevas Familias

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