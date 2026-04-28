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    Mesa del Senado se pronuncia por dichos de Poduje contra Ley de Humedales y cuestiona el nivel del debate

    La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), remarcó que lo mínimo que pueden exigir "es que ese debate se dé acá (en el Parlamento) con altura de miras”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Los senadores Paulina Núñez e Iván Moreira, presidenta y vicepresidente de la Cámara Alta respectivamente. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    La controversia surgida a raíz de los dichos contra la Ley de Humedales Urbanos del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, escaló hasta la mesa del Senado, encabezada por su presidenta, Paulina Núñez (RN), y el vicepresidente, Iván Moreira (UDI).

    La controversia se inició luego de los calificativos utilizados por el secretario de Estado en una reunión con autoridades y dirigentes vecinales sobre la factibilidad del postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, en Valdivia.

    En medio del diálogo, dirigentes le recordaron a Poduje la normativa que rige en la capital de la Región de Los Ríos, a lo que éste respondió que dicha ley impulsada por el congresista del PS Alfonso de Urresti era la responsable del retraso en las viviendas, “por esta locura que hizo este senador”, dijo.

    Ese juicio tuvo respuesta del propio legislador de oposición, que arremetió en duros términos en contra del arquitecto. Desde el oficialismo, la propia Núñez salió en respaldo de su par de la Corporación y se enfrascó en una discusión a través de redes sociales con Poduje.

    Luego de su emplazamiento personal, la senadora, flanqueada por Moreira, publicó un video a nombre de la mesa de la Cámara Alta, en que volvió a reprochar al titular de Vivienda, cuestionando el nivel del debate.

    “Como mesa del Senado, estamos conduciendo nuestra corporación en un tono de respeto, ese es nuestro estilo, y esa es la forma que estamos convencidos hay que llevar a cabo el debate de las ideas aquí en el Congreso Nacional”, dijo.

    A eso agregó que “por eso, cuando hay cuestiones que no corresponden, incluso que no son normales, un debate que no está a la altura de los grandes temas, en esta oportunidad, ni más ni menos que en la vivienda de las personas, o una ley que evidentemente se puede mejorar, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá con altura de miras”.

    En la parte final del registro, Núñez apuntó que “toda ley se puede mejorar y puede adaptarse a los momentos que estamos viviendo. Y, por supuesto, el llamado es a que actuemos de esta manera en toda la sociedad, por quienes tenemos cargos y tenemos una autoridad”.

    Más sobre:Paulina NúñezIván MoreiraIván PodujeAlfonso de UrrestiLey de Humedales Urbanos

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