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    Negociación entre alcaldes y gobierno por contribuciones: Amuch plantea a Quiroz el cierre de la Subdere para redestinar recursos

    Grupo de alcaldes liderado por la autoridad comunal de Las Condes, Catalina San Martín, abordó con el ministro de Hacienda la propuesta de exención de contribuciones incluida en la megarreforma del Ejecutivo, medida que los municipios han rechazado por implicar una menor recaudación para las comunas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
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    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió esta tarde a un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), para abordar la propuesta de exención de contribuciones a los adultos mayores incluida dentro de la megarreforma del Ejecutivo, medida que los municipios han rechazado por implicar una menor recaudación para las comunas.

    Hasta Teatinos 120 llegaron las autoridades comunales, encabezados por la alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la Amuch, Catalina San Martín, con el objeto de discutir la iniciativa y analizar las medidas compensatorias necesarias que demandan desde los municipios.

    Al término de la cita, la alcaldesa San Martín valoró que en la ocasión notó una “apertura” del parte del Ejecutivo, aunque destacó que “no tenemos resuelto el problema y eso me sigue teniendo preocupada, pero sí tenemos apertura al diálogo”.

    En este sentido, la autoridad municipal sostuvo que “vamos a seguir en conversaciones, porque queremos llevarle al ministro datos. Yo hablé también de la importancia de tener datos desde los municipios para poder tomar la decisión respecto a las exenciones, o cómo se reponen en realidad”.

    Al respecto, San Martín explicó que en el proyecto de ley se estipula un plazo de 15 años para la reposición de los fondos y que desde los municipios esperan que estos sean reintegrados de forma inmediata, ya que “hay compromisos que están asumidos, nos hacemos cargo de muchas tareas que deja de hacer el Estado y que las estamos haciendo nosotros”.

    Consultada sobre si en la cita con Quiroz pudo discutir las recientes palabras del titular de Hacienda, quien señaló que la exención de contribuciones “afectará a las comunas más ricas”, la vicepresidenta de la Amuch sostuvo que “hablamos con el ministro, se lo planteamos directamente. No hay nada más sano en una conversación que partir precisamente desde cuáles son las diferencias para aclararlas y poder seguir conversando. Y ese espíritu estuvo y, efectivamente, se reconoció que quizás no habían sido las mejores palabras”.

    Cierre de la Subdere

    Tras reiterar que en la cita de esta tarde se sintieron escuchadas por el ministro Quiroz, la alcaldesa San Martín dijo entender la situación de estrechez fiscal que enfrenta el país.

    “Hay recursos que hay que ver de dónde sacar y por eso mismo una de las propuestas que le hice al ministro, pero que hay que revisar sin duda alguna, es por ejemplo ¿por qué la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) no se cierra?. Y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios y que un pequeño grupo de personas de la Subdere estén instalados en el Ministerio del Interior”, sostuvo la autoridad.

    “Yo creo que el presupuesto que tiene hoy día la Subdere y en vez de tantas postulaciones al PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios) y PMU (Programa de Mejoramiento Urbano) y tanta burocracia que tiene que efectivamente ver los municipios, mejor que esos recursos sean destinados de manera directa a los municipios, con fiscalización, por ejemplo, del Ministerio del Interior, y que sea un grupo reducido de personas quienes se encargan de que esos recursos efectivamente se gasten en esos proyectos”.

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