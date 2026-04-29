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    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El petróleo sigue subiendo

    Los precios del petróleo registraron nuevas alzas este miércoles, en un contexto marcado por la salida sorpresiva de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y señales de que un término cercano de la guerra con Irán es poco probable.

    El crudo Brent con entrega en junio, avanzaba 3,12% hasta los US$ 114,37 por barril, extendiendo las ganancias tras encadenar su séptima sesión consecutiva al alza el martes.

    Más temprano, sin embargo, el crudo que se cotiza en Londres logró traspasar la barrera de los US$ 115.

    En paralelo, el WTI de Estados Unidos, que sirve de referencia en Chile, subía 3,16% hasta los US$ 103,18 por barril.

    Este contrato, que cerró con un alza de 3,7% en la sesión previa, acumula un incremento de 79% en el año y 49% desde el inicio del conflicto.

    Bloqueos en puertos

    El movimiento alcista se produce en medio de reportes que indican que Estados Unidos buscaría extender el bloqueo a los puertos iraníes, lo que intensifica los temores de una disrupción prolongada en el estratégico estrecho de Ormuz.

    Petróleo sube casi 50% desde el inicio de la guerra.

    Según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, el presidente Donald Trump pretende aumentar la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo, impidiendo el tránsito marítimo hacia y desde sus puertos.

    En esa línea, el mandatario advirtió el miércoles en una publicación en Truth Social que Irán “debería ponerse inteligente pronto” y acusó al liderazgo de Teherán de no “ordenar su situación”.

    En paralelo, los intentos por retomar negociaciones para poner fin al conflicto parecían haberse estancado en los últimos días.

    Sale Emiratos Árabes Unidos

    Los participantes del mercado energético también evaluaban las implicancias de la abrupta decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP, aunque analistas señalaron que su impacto en el mercado sería limitado en el corto plazo debido al contexto de crisis en Medio Oriente.

    Estrategas del banco holandés ING indicaron en una nota que la salida del país representa “un gran golpe” para la OPEP y que sería bien recibida por Trump, “ya que erosiona la influencia del cartel en el mercado petrolero, al tiempo que podría beneficiar a importadores y consumidores”.

    No obstante, agregaron que en el corto plazo “el principal motor de los precios del petróleo sigue siendo la evolución de los acontecimientos en el Golfo Pérsico y el momento en que se reanuden los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz”.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteGuerra Medio OrienteIránEstrecho de Ormuz

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