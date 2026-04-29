Matías Claro defiende las S.A. en el fútbol: “La liga chilena es de las pocas en Sudamérica donde están todos con sus sueldos y cotizaciones al día”

El nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro, defendió a las sociedades anónimas que gestionan el fútbol profesional chileno y salió al paso de las críticas o la percepción que sugiere que su arribo a la administración de los clubes generó un deterioro en la actividad.

En conversación con T13Radio, el ejecutivo de la sociedad que administra la rama de fútbol de Universidad Católica, afirmó que la realidad contractual del futbolista chileno contrasta con la de otras ligas profesionales de la región, como la argentina.

“Los jugadores, la liga chilena debe ser de las pocas ligas en Sudamérica en que tienen todos sus sueldos al día , sus cotizaciones previsionales. Es decir, uno va al otro lado de la cordillera y realmente es bien complejo para los jugadores cobrar su sueldo ”, dijo el dirigente, hijo del ex presidente del Club Deportivo, Jorge Claro Mimica.

Matías Claro aseguró que la liga local está bien ordenada en esa materia, que no han tenido problemas, que está bien profesionalizada y recordó que esa situación contrasta con la realidad de hace un par de décadas cuando los dos clubes más grandes del país, Colo-Colo y la Universidad de Chile estuvieron al borde del abismo.

“Acuérdense que esto partió porque los dos principales clubes del campeonato nacional quebraron. Hoy día se han mantenido financiados, esto es toda la industria”, aseguró.

Matías Claro afirmó que solo en el caso de Cruzados, los socios han aportado más de US$ 50 millones tanto para la infraestructura del club (como el nuevo estadio), potenciar al equipo y cubrir los déficits que muchas veces existen en esta actividad.

Consultado específicamente si es el fútbol es un negocio rentable, el presidente de Cruzados aseguró que a pesar de los US$ 50 millones que aportaron los socios, estos nunca han recibido un dividendo.

“ Y no espero que vaya a haber un dividendo en los próximos años porque yo te diría que en el caso nuestro los socios son socios, pero son hinchas y esto lo hacemos más como una contribución al crecimiento de esta institución”, aseguró.

Al abordar la nueva Ley de Sociedades Anónimas, el presidente de Cruzados dijo que la apoyan en un 90%, principalmente en lo relativo a transparencia, multipropiedad, participación de representantes en los clubes, pero que sí tienen dudas respecto a cómo se va a organizar el gobierno corporativo.

“Ahí queda todavía mucho por escribirse. Desde que se publique la ley hay 18 meses para que se publique el reglamento de la ley y ahí la ANFP, la Federación y el Ministerio del Deporte van a tener una voz muy importante en ese reglamento y como Católica queremos poder participar y apoyar de manera que esta transición sea lo mejor posible”, sostuvo.

Apuestas online

El ejecutivo también fue consultado por el tema de las casas de apuestas y las suspicacias que generan sus inversiones publicitarias en la que son sponsor de clubes y de los propios jugadores, por los eventuales conflictos de interés; y además por la propia legalidad de alguna de estas en Chile.

“Es un tema complejo, nosotros estamos bastante encima porque obviamente para la industria del fútbol, o para toda la industria de la comunicación en verdad, son grandes auspiciadores, y no es tan fácil como pontificar de que, ‘oye, no, no tengamos la casa apuestas’ . Tenemos que regularnos como industria”, afirmó.

Aunque evitó decir si hay o no conflicto de interés, dijo que en las grandes ligas del mundo como España, Italia, Alemania y/Inglaterra se está analizando esta situación y que sí se trata de “un problema”.

Claro afirmó que le parece “interesante” lo que está haciendo la Premier League que se autorreguló y que en la próxima temporada las casas de apuestas no estarán como main sponsor de los clubes, pero sí en otras posiciones.

“Y a nosotros lo que nos interesa es que se pueda legislar y que en el fondo toda la industria, en el caso del fútbol (…) tengamos una ley pareja para poder cumplir con respecto a este tema, que obviamente es un tema conflictivo y en debate”, afirmó el dirigente, quien recordó que la UC no tiene como main sponsor a una casa de apuesta.