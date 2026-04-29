Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios. Foto de archivo

Este miércoles comenzó el proceso de venta de entradas para el próximo concierto de Karol G en Chile, que volverá el 28 de enero de 2027 al Estadio Nacional.

La Bichota tiene considerado a nuestro país como destino de su gira llamada Tropitour, que llega tras su última visita de 2024 que reunió al público en tres conciertos en el mismo recinto.

Venta de entradas para Karol G

La venta de entradas para el concierto de Karol G en 2027 se realiza mediante el sistema Puntoticket.

Dicho proceso comenzó este 29 de abril a las 9:00 horas, mediante una preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Falabella, quienes pueden acceder a un 20% de descuento.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 30 de abril a las 9:30 horas, o al agotar las unidades disponibles en preventa.

De acuerdo a Puntoticket, estos son los precios de los boletos, en su valor total con cargo por servicio y sin descuento: