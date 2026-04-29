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    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Ya se encuentra activa la preventa y en las próximas horas se habilitará el proceso general para adquirir boletos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios. Foto de archivo

    Este miércoles comenzó el proceso de venta de entradas para el próximo concierto de Karol G en Chile, que volverá el 28 de enero de 2027 al Estadio Nacional.

    La Bichota tiene considerado a nuestro país como destino de su gira llamada Tropitour, que llega tras su última visita de 2024 que reunió al público en tres conciertos en el mismo recinto.

    Venta de entradas para Karol G

    La venta de entradas para el concierto de Karol G en 2027 se realiza mediante el sistema Puntoticket.

    Dicho proceso comenzó este 29 de abril a las 9:00 horas, mediante una preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Falabella, quienes pueden acceder a un 20% de descuento.

    En tanto, la venta general comenzará el jueves 30 de abril a las 9:30 horas, o al agotar las unidades disponibles en preventa.

    De acuerdo a Puntoticket, estos son los precios de los boletos, en su valor total con cargo por servicio y sin descuento:

    • Galería $69.000
    • Cancha General $92.000
    • Pacífico lateral $103.500
    • Andes $103.500
    • Pacífico Bajo $207.000
    • Pacífico Alto $230.000
    • Platinum Lateral $230.000
    • Platinum $264.500
    • Pacífico Medio $287.500
    • Diamante Lateral $287.500
    • Diamante $322.000
    • Primeras Filas $414.000
    • Pit Derecho (A) $563.500
    • Pit Izquierdo (B) $563.500
    • Silla de ruedas o acompañante $69.000
    Más sobre:MúsicaConciertosKarol GKarol G ChileEntradasEntradas Karol GKarol G EntradasPuntoticketPunto ticketPreventaVenta de entradasEntradas Karol G 2027Punto ticket ChilePuntoticket ChileBanco Falabella

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