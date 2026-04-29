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    “Careció de claridad ofensiva”: en Colombia señalan el punto débil de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima

    El conjunto colombiano consiguió su primer triunfo en la Copa Libertadores tras golear por 3-0 a los Piratas por la tercera fecha de la fase de grupos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @cdtolima / x.

    Coquimbo Unido sufrió este martes una dura derrota en la Copa Libertadores. Los Piratas acabaron siendo goleados por Deportes Tolima por 3-0 en Colombia en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la competencia.

    El triunfo del conjunto cafetalero fue el primero que alcanzaron en la competencia, por lo que en Colombia resaltaron la obtención de los tres puntos y lo abultado del marcador.

    Así, El Tiempo, por ejemplo, escribió: “Deportes Tolima tuvo un respiro tras derrotar 3-0 a Coquimbo Unido en partido del Grupo B de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué”.

    “Con los tres puntos, los tolimenses llegan a cuatro unidades y mantienen viva la esperanza de avanzar a la siguiente ronda”, añadieron.

    Fútbol Hoy, en tanto, compartió que “Deportes Tolima goleó 3 a 0 al Coquimbo Unido chileno en la tercera jornada del grupo B de la Copa Libertadores y se metió en la pelea por la clasificación a los octavos de final”.

    “Con el resultado del partido disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el equipo colombiano llegó a 4 puntos y le arrebató el segundo lugar a los chilenos por diferencia de goles, mientras que igualó la línea del líder, el Nacional uruguayo, que enfrentará el miércoles en Lima al Universitario, último con una unidad”, continuaron.

    Rincón Deportivo destacó que “Tolima se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar en la presente edición del torneo tras imponerse 3-0 a Coquimbo Unido de Chile en Ibagué. Luego de un primer tiempo en el que fue superior, el equipo dirigido por Lucas González encontró la efectividad en el complemento. Sebastián Guzmán abrió el marcador al minuto 59 con un penal, tras una falta sobre Kelvin Flórez. Siete minutos después, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres habilitó a Luis Sandoval, quien definió con un remate cruzado para el 2-0. El tercero llegó al 78, gracias a Jersson González”.

    “Con este resultado, el conjunto pijao sumó tres puntos, mejoró su diferencia de gol de -2 a +1 y se ubicó en la segunda posición del Grupo B con 4 unidades. Su próximo partido será el miércoles 6 de mayo en Ibagué, en un duelo que podría definir el liderato de la zona”, ampliaron.

    El Rincón del Vinotinto, en tanto, remarcó que “el dueño de casa, como se esperaba, asumió el protagonismo desde el inicio, manejó el balón y buscó generar peligro por los costados. Durante el primer tiempo, la presión tuvo como respuesta una defensa austral bien plantada y oportunas intervenciones de Sánchez, mientras que Coquimbo se la jugó por la pelota quieta y generó dos oportunidades, con Alejandro Azocar y Guido Vadalá, con pasado en Tolima”.

    No obstante, la noche en Ibagué fue testigo de un segundo acto fulminante del ‘Vinotinto’. Tras el penal de Guzmán, la indicación de Lucas González fue sostener la posesión y aprovechar los espacios. El 2-0 llegó gracias a un pase filtrado de ‘Tatay’ Torres para Sandoval, quien definió ante la salida de Sánchez. Coquimbo intentó recortar distancia adelantando líneas y realizando varios cambios, pero careció de claridad ofensiva”, continuaron.

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