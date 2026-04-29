La particular explicación del LIV sobre el aplazamiento del torneo de Nueva Orleans en medio de sus problemas de caja

El LIV Golf atraviesa por una severa crisis económica, debido a las contigencias asociadas a la guerra en Medio Oriente, lo que ha ido cambiando las prioridades del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, principal financista del millonario circuito.

En medio de una serie de especulaciones sobre el futuro de la Superliga, la fecha de Nueva Orleans, programada entre el 25 y 28 de junio, fue oficialmente postergada. De este modo, crece la incertidumbre, a pesar de que el LIV asegura que está financiada la temporada del circuito donde Joaquín Niemann es protagonista.

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, la secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, Susan Bourgeois, se comunicó con Scott O’Neil, CEO del LIV, días después de que se diera a conocer la noticia de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se preparaba para retirar su financiación a la liga, la cual cuenta con cuatro años de existencia.

El estado del sur del país tenía previsto invertir cerca de 7 millones de dólares para llevar el LIV al Bayou Oaks de Nueva Orleans, en City Park. De esa cifra, al menos 2 millones están destinados a mejoras del campo, además de otros 5 millones que irían directamente a la organización. Sin embargo, hasta la semana pasada, solo se habían gastado poco más de 3 millones de la misma moneda, incluyendo los 2 millones destinados a mejoras del campo.

El LIV responde

Precisamente, este martes, el LIV oficializó la noticia, aunque entregó razones distintas a cuestiones económicas.

“En coordinación con el gobernador de Luisiana y el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana, hemos tomado la decisión estratégica de explorar la posibilidad de trasladar LIV Golf Louisiana a una nueva fecha a finales de este otoño”, señaló la entidad mediante un comunicado.

“Este cambio nos permite evitar el calor intenso del verano y la saturada agenda deportiva mundial, al tiempo que garantizamos que el campo esté en las condiciones de campeonato que nuestros aficionados y jugadores esperan”, agregaron.

Finalmente valoraron la disposición de las autoridades ante este inconveniente. “Agradecemos la continua colaboración y flexibilidad del estado de Luisiana mientras trabajamos juntos para ofrecer un debut de primer nivel este otoño. Nuestro equipo está enfocado en mantener el excelente impulso de la temporada 2026 y esperamos compartir las fechas definitivas próximamente”, cerraron.