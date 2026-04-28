El torneo LIV Golf de Nueva Orleans es postergado por los problemas financieros que rodean a la liga

El circuito de la LIV Golf recibe otro duro golpe. Después de que se pusiera en duda la temporada por la guerra en Medio Oriente, medios norteamericanos anunciaron que el torneo que se debía realizar en la ciudad de Nueva Orleans será postergado.

La competencia que debe realizarse entre el 25 y 28 de junio está a un paso de verse borrada del circuito. Un nuevo antecedente que rodea al futuro de la millonaria liga auspiciada por capitales saudíes, en medio de los problemas que ha traído el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Noticia que llega solo dos semanas después de que el director ejecutivo de la LIV Golf, Scott O’Neil, intentara acallar los rumores tras bajar el perfil a supuestas complicaciones.

“La temporada de LIV continuará exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a pleno rendimiento”, afirmó el máximo dirigente para calmar las suspicacias.

Sin embargo, la realidad ha demostrado ser completamente opuesta. A solo semanas del evento de Luisiana, medios estadounidenses aseguran que la competición que tiene al chileno Joaquín Niemann como protagonista ya no se realizará.

Más problemas

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, la secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, Susan Bourgeois, se comunicó con O’Neil días después de que se diera a conocer la noticia de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se preparaba para retirar su financiación a la liga, la cual cuenta con cuatro años de existencia.

Fuentes aseguraron al medio norteamericano que Bourgeois y O’Neil hablaron el viernes y acordaron posponer el evento del 25 de junio debido al cambio en el modelo de negocio de LIV Golf.

En ese escenario se espera que el aplazamiento se anuncie el martes, aunque ambas partes esperan retomar las negociaciones para planificar un evento renovado en el segundo semestre. Pese a ello, el circuito no tiene calendario previsto tras su campeonato por equipos en agosto.

El estado del sur del país tenía previsto invertir cerca de 7 millones de dólares llevar el LIV al Bayou Oaks de Nueva Orleans, en City Park. De esa cifra, al menos 2 millones están destinados a mejoras del campo, además de otros 5 millones que irían directamente a la organización. Hasta la semana pasada, solo se habían gastado poco más de 3 millones de la misma moneda, incluyendo los 2 millones destinados a mejoras del campo.

Al margen de este nuevo contratiempo, todavía no está claro qué implicaciones tendrá esto para el futuro de la LIV Golf. La organización busca recaudar fondos para apoyar la liga, plan que contempla la venta de participaciones en sus 13 equipos de LIV Golf y otras inversiones externas.

Asimismo, se informó al equipo de retransmisión que la liga está explorando nuevas formas de innovar y mejorar, incluyendo la colaboración con torneos nacionales.