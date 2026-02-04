SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad

    Si bien el chileno ganó la mayoría de los torneos de la temporada pasada, la distribución de las unidades terminó premiando la regularidad del español Jon Rahm, quien salió campeón sin vencer en ni un solo evento.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Lucas Mujica
    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios del LIV Golf para la temporada que arranca en Riad. Foto: @torquegc_

    La temporada pasada fue por lejos la mejor de Joaquín Niemann en el LIV Golf. El chileno ganó cinco de los 13 torneos del año. Sin embargo, increíblemente no se quedó con la corona del campeonato, sino que la perdió a manos de un jugador que no ganó ningún evento: Jon Rahm.

    El propio español reconoció en el podcast SubPar que 2025 tuvo una sensación muy distinta a la de su primera corona de la general en 2024, cuando ganó dos títulos.

    “Diría que ganar la clasificación individual no tiene el mismo peso que el año pasado sin haber ganado. Sobre todo teniendo en cuenta que Joaquín (Niemann) ganó cinco veces. Se podría argumentar que quizás lo merecía más. No estoy a cargo del sistema de puntos, pero…“, comenzó expresando.

    No se detuvo ahí porque, al ser consultado sobre si está pensado un cambio del sistema de puntuación, respondió sin anestesia: “Eso espero”.

    “Sé que fui más consistente, pero si alguien gana más de un tercio de los torneos, y no es que juguemos 40, sino 13, probablemente debería llevarse el triunfo, incluso si yo terminara segundo cada semana, lo cual no fue el caso”, admitió. “Es una sensación un poco mixta, pero creo que lo están cambiando, lo están cambiando”, agregó el vasco.

    Jon Rahm fue el verdugo de Joaquín Niemann en las últimas dos temporadas del LIV. RAQUEL CUNHA

    Ahora LIV arranca este miércoles con un cambio al sistema de puntajes, pero queda claro que tras lo vivido por Niemann, la situación hizo ruido. “Debería dar más puntos por ganar, pero es así como está establecido”, había dicho el talagantino a fines de la temporada pasada.

    “La temporada 2026 introduce un nuevo sistema de puntos que aumenta la cantidad total de puntos distribuidos, otorga puntos a todos los finalistas y prioriza a los mejores. La estructura revisada está diseñada para reflejar mejor el rendimiento constante y de alto nivel a lo largo de la temporada, a la vez que reconoce la importancia de las contribuciones individuales a los resultados del equipo cada semana”, detallan las bases del certamen.

    En 2025, el sistema de puntuación le dio 226,16 unidades a Rahm, que nunca ganó un torneo. Niemann, cinco veces primero, alcanzó 223,68 positivos. Si bien tuvo títulos, seis veces quedó fuera del top 15 y eso lo afecto. Bajo el nuevo criterio, el chileno habría alcanzado el trofeo anual con 1.130,9 puntos, contra 750 del español.

    La tabla con la nueva conversión de puntos del LIV Golf.

    Por otro lado, durante las últimas horas el LIV recibió un espaldarazo por parte del ranking mundial. El organismo que definen la clasificación a los major anunció que los diez primeros de cada torneo del certamen árabe recibirán puntos para la tabla planetaria. El presidente de la OWGR, Trevor Immelman, abordó la complejidad del proceso. “Ha sido desafiante, al que hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y energía en resolver durante los siete meses transcurridos desde que LIV Golf presentó su solicitud”, señaló.

    Reconocíamos plenamente la necesidad de clasificar a los mejores jugadores masculinos del mundo, pero al mismo tiempo teníamos que encontrar una manera de hacerlo equitativo para los miles de otros jugadores que compiten en otros circuitos”, agregó.

    Más dinero

    El dinero ha sido uno de los grandes potenciales del LIV. Para esta temporada, anunciaron también un incremento en las ganancias para los equipos que ganen la competencia grupal de cada fin de semana.

    “Como parte de la inversión continua de LIV Golf en el golf en equipo, la liga está aumentando el financiamiento total de premios retenidos por el equipo en $5 millones por evento, lo que significa: Los premios semanales por equipo se duplicarán de $5 millones a $10 millones. Los 13 equipos ahora ganarán premios en dinero cada semana según la posición final, en lugar de solo los tres mejores equipos”, establecen.

    “Además, la liga introducirá un nuevo fondo de premios de US$ 2.3 millones por evento en 2026 para recompensar el rendimiento de los jugadores dentro de los equipos que finalizan en el podio cada semana. En total, la temporada de 14 eventos de la Liga otorgará US$ 470 millones en premios individuales y por equipo por el rendimiento en 2026. Esta mayor financiación refleja el compromiso de LIV Golf con la creación de franquicias de equipo sostenibles y valiosas, y con la recompensa de la contribución de cada jugador al éxito del equipo”, añaden.

    Un giro estratégico

    El LIV ingresará a su cuarto año con rondas de jueves a domingo, manteniendo su formato híbrido de individual–equipos y salidas simultáneas. La definición del campeonato individual seguirá condicionada al acumulado de golpes, mientras que la clasificación por equipos continuará basada en la suma de resultados. Hasta el año pasado, la competencia era de viernes a domingo. En esta ocasión, la primera fecha partirá el miércoles.

    La dirigencia lo enmarca como un paso lógico en el proceso de maduración de la competencia. Scott O’Neil, CEO de LIV, así lo dio a entender. “La liga evoluciona como los principales campeonatos deportivos globales”, enfatizó.

    Para las figuras del circuito, la lectura coincide en que la medida añade exigencia competitiva. Jon Rahm y Bryson DeChambeau señalaron que el cambio fortalece el producto. “Somos competidores natos y queremos aprovechar cada oportunidad para competir al más alto nivel y perfeccionar nuestra técnica. Pasar a 72 hoyos es el siguiente paso lógico que fortalece la competencia, nos pone a prueba de manera más completa y, si la creciente asistencia de público de la temporada pasada sirve de indicador, ofrece más de lo que los aficionados desean”, dijo Rahm.

    En cuanto al nuevo formato de 72 banderas, Joaco fue uno de los más entusiastas al conocer la noticia: “Me entusiasma ver que la liga realiza este cambio. Pasar a 72 hoyos significa más competencia, que es lo que queremos. Estamos aquí para competir en cada ronda, y esta evolución nos brinda esa oportunidad. Más tiempo en el campo significa más oportunidades, ya sea de visibilidad, rendimiento o de brindarles lo mejor a nuestros aficionados”.

    Este paso es uno de los cambios clave para poder aspirar a sumar unidades para el ranking mundial, pues el formato individual se equipara al del resto de los circuitos del mundo. Aunque eso haya significado perder la esencia del nombre (LIV, en números romanos por los 54 hoyos).

    La arremetida del PGA

    Sin embargo, el LIV también se ha visto enfrentado por primera vez al éxodo de figuras, como el caso de Brooks Koepka, uno de sus hombres fuertes. El norteamericano le dio un golpe duro al circuito saudí, pues solicitó su reintregración al PGA Tour. Lo mismo que hace algunos días hizo Patrick Reed.

    “El 23 de diciembre de 2025, Brooks Koepka notificó al PGA Tour que su afiliación previa había concluido y, posteriormente, solicitó la reincorporación como miembro del Tour. Esto llevó a nuestras juntas directivas a evaluar cómo ofrecemos la mejor versión del PGA Tour para nuestros fanáticos, jugadores y socios —con consecuencias severas y justificadas— lo que ha dado como resultado nuestro nuevo programa de reincorporación de miembros”, afirmó el circuito para anunciar su fórmula para recuperar a sus antiguos integrantes.

    Este plan apunta a grandes figuras y con plazos acotados. De hecho, entre los requisitos para poder volver está hayan ganado un major o The Players Championship desde 2022, y que también hayan estado fuera del tour durante al menos dos años.

    GolfPolideportivoLIV GolfJoaquín NiemannJon RahmPGA TourBrooks KoepkaPatrick ReedLIV

