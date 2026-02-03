“La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

El año 2020 fue uno de los peores en la historia de Colo Colo. Dentro de la cancha, esa temporada el Cacique rozó el descenso en una electrizante definición en Talca ante Universidad de Concepción; incluso en algunos pasajes del torneo fue colista, algo muy pocas veces visto en la rica historia del club. Afuera del terreno de juego, las cosas se manejaron casi igual de mal: durante la pandemia, los jugadores y los dirigentes no llegaron a un acuerdo de rebaja de sueldos, por lo que Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección al Empleo, lo que significó una brusca baja en los ingresos de los futbolistas que conformaban el plantel. Sobre ese complejo periodo se refirió desde Argentina Pablo Mouche, delantero que estuvo en el Monumental desde 2019 a 2021.

En un programa transandino, el zurdo habló sobre los meses de pandemia en los albos: “La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco (Juan Manuel) Insaurralde. Estuvieron como seis meses sin pagar; Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo”.

Foto: Photosport

Mouche fue más allá y declaró que barristas del Cacique enviados por la dirigencia los apretaron: “Le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui”.

“Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados”

Además, el delantero argentino dijo que entre varios integrantes del plantel juntaban dinero para pagarle al resto de los funcionarios: “Seis meses sin pagar no solo a nosotros, a todos. Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados que no le pagaban. Los jugadores más chicos que tienen contratos menores, los empleados, los cocineros, los kinesiólogos que tienen sueldos más chicos; uno trata de ponerse en el lugar de ellos y obviamente entre todos los más grandes, que cobramos más y que podemos solventar ese tiempo sin cobrar, reunimos plata e hicimos una vaquita para poder ayudar a los demás hasta que se resuelva la situación”.

“Como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar, y yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo”, cerró.