Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

El Sevilla no logra afianzarse ni encontrar regularidad. El conjunto andaluz, que contó con Gabriel Suazo como capitán y Alexis Sánchez durante media hora, cayó por 4-1 ante un necesitado Mallorca, que logró salir de la zona roja con tres puntos de oro. La amenaza del descenso está cada vez más cerca para los blanquirrojos.

El equipo dirigido por Matías Almeyda llegó al encuentro con la necesidad de sumar de a tres luego de una temporada marcada por las dudas. Sin embargo, lo hizo antecedido por una pésima racha de visitante con siete partidos sin ganar (cinco derrotas y dos empates). Además, las numerosas bajas fueron otro problema para el argentino, como durante toda la temporada. En ese contexto, el regreso del Niño Maravilla fue una de las novedades.

Mientras que el Mallorca llegó con la obligación ganar a un efusivo San Moix, recinto donde se hacen fuertes y han obtenido prácticamente todos sus puntos (19 de 24, contando este).

Suazo, designado como uno de los capitanes del club, fue el portador de la jineta tras las ausencias de futbolistas como Gudelj, Marcao, Azpilicueta o Nyland. Y si bien no fue la primera vez que portó el distintivo, sí fue inédito que lo llevara desde el arranque de un encuentro oficial, en un reflejo de su estatus en el club.

El descenso, una amenaza real

El encuentro comenzó con un Mallorca propositivo y dominador de las acciones, logrando colicar con un par de aproximaciones. De hecho, dio el primer golpe. Un activo Jan Virgili, de grandísimo partido, provocó un penal tras encarar a Carmona, que lo bajó en el área.

Tras minutos de reclamos de ambos lados y una revisión en el VAR, el juez señaló la pena máxima. El cobro desató la furia del Sevilla y los cuestionamientos fueron liderados por Suazo, pero no sirvieron de nada. Vedat Muriqi (26′) anotó con un remate cruzado.

El Sevilla respondió sobre el cierre del primer tiempo. Los andaluces recuperaron tras un grosero error en la mitad de la cancha del cuadro bermellón. Contragolpe rápido que sentenció Neal Maupay (45+1′) con un remate cruzado ángulo. Fue un verdadero golazo del francés, recién llegado al club, que se estrenó y respaldó a un Almeyda que le dio la titularidad.

Ya en el complemento, el conjunto local casi sella un gol de vestuario. Mientras Suazo estaba tirado en el piso y los blanquirrojos pedían por su atención, los isleños armaron una gran jugada. Carmona se barrió para evitar el doblete de Muriqi, cuando el kosovar quedaba con el arco a su disposición para rematar. Sería un aviso de lo que vendría.

En el 53′, el Mallorca se puso en ventaja. Gran jugada de Virgili, que encaró y sacó un centro al segundo palo, donde apareció en solitario Samu Costa para empujar la pelota.

Almeyda movió la pizarra con un par de sustituciones para buscar el empate. Una de ellas fue la de Sánchez, en el 60′. Cuantro minutos después, Ejuke desbordó y sacó un pase que se paseó por a lo ancho del área, llegando hasta Sánchez, que no logró conectar de lleno la pelota. El chileno lo tuvo casi en su primera intervención. Fue una de las únicas que tuvo. Pese a pedir constantemente la pelota, no logró ser factor.

Finalmente, el conjunto bermellón selló su victoria. Costa le ganó la espalda a la zaga y centró para Muriqi. Parecía tanto del ariete, pero su remate impactó en la espalda de Sergi Darder (74′), quien terminó por ser el anotador oficial. En los descuentos, con un Sevilla entregado, Pablo Torre (90+6′) selló la goleada en un contragolpe.

Con esta derrota, el Sevilla se estancó en la decimoquinta ubicación, con 24 unidades, las mismas del Mallorca, que se ubicó un puesto por encima. Los locales salieron de puestos del descenso, una amenaza que está cada vez más latente para el conjunto de los chilenos.