SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    El elenco bermellón se impuso por 4-1 y salió de la zona roja a costa del equipo de los chilenos, que está cada vez más comprometido en la parte baja de LaLiga. Mientras el lateral portó el distintivo, el tocopillano retornó tras su lesión.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Sevilla cayó con el Mallorca. Foto: @SevillaFC (X).

    El Sevilla no logra afianzarse ni encontrar regularidad. El conjunto andaluz, que contó con Gabriel Suazo como capitán y Alexis Sánchez durante media hora, cayó por 4-1 ante un necesitado Mallorca, que logró salir de la zona roja con tres puntos de oro. La amenaza del descenso está cada vez más cerca para los blanquirrojos.

    El equipo dirigido por Matías Almeyda llegó al encuentro con la necesidad de sumar de a tres luego de una temporada marcada por las dudas. Sin embargo, lo hizo antecedido por una pésima racha de visitante con siete partidos sin ganar (cinco derrotas y dos empates). Además, las numerosas bajas fueron otro problema para el argentino, como durante toda la temporada. En ese contexto, el regreso del Niño Maravilla fue una de las novedades.

    Mientras que el Mallorca llegó con la obligación ganar a un efusivo San Moix, recinto donde se hacen fuertes y han obtenido prácticamente todos sus puntos (19 de 24, contando este).

    Suazo, designado como uno de los capitanes del club, fue el portador de la jineta tras las ausencias de futbolistas como Gudelj, Marcao, Azpilicueta o Nyland. Y si bien no fue la primera vez que portó el distintivo, sí fue inédito que lo llevara desde el arranque de un encuentro oficial, en un reflejo de su estatus en el club.

    El descenso, una amenaza real

    El encuentro comenzó con un Mallorca propositivo y dominador de las acciones, logrando colicar con un par de aproximaciones. De hecho, dio el primer golpe. Un activo Jan Virgili, de grandísimo partido, provocó un penal tras encarar a Carmona, que lo bajó en el área.

    Tras minutos de reclamos de ambos lados y una revisión en el VAR, el juez señaló la pena máxima. El cobro desató la furia del Sevilla y los cuestionamientos fueron liderados por Suazo, pero no sirvieron de nada. Vedat Muriqi (26′) anotó con un remate cruzado.

    El Sevilla respondió sobre el cierre del primer tiempo. Los andaluces recuperaron tras un grosero error en la mitad de la cancha del cuadro bermellón. Contragolpe rápido que sentenció Neal Maupay (45+1′) con un remate cruzado ángulo. Fue un verdadero golazo del francés, recién llegado al club, que se estrenó y respaldó a un Almeyda que le dio la titularidad.

    Ya en el complemento, el conjunto local casi sella un gol de vestuario. Mientras Suazo estaba tirado en el piso y los blanquirrojos pedían por su atención, los isleños armaron una gran jugada. Carmona se barrió para evitar el doblete de Muriqi, cuando el kosovar quedaba con el arco a su disposición para rematar. Sería un aviso de lo que vendría.

    En el 53′, el Mallorca se puso en ventaja. Gran jugada de Virgili, que encaró y sacó un centro al segundo palo, donde apareció en solitario Samu Costa para empujar la pelota.

    Almeyda movió la pizarra con un par de sustituciones para buscar el empate. Una de ellas fue la de Sánchez, en el 60′. Cuantro minutos después, Ejuke desbordó y sacó un pase que se paseó por a lo ancho del área, llegando hasta Sánchez, que no logró conectar de lleno la pelota. El chileno lo tuvo casi en su primera intervención. Fue una de las únicas que tuvo. Pese a pedir constantemente la pelota, no logró ser factor.

    Finalmente, el conjunto bermellón selló su victoria. Costa le ganó la espalda a la zaga y centró para Muriqi. Parecía tanto del ariete, pero su remate impactó en la espalda de Sergi Darder (74′), quien terminó por ser el anotador oficial. En los descuentos, con un Sevilla entregado, Pablo Torre (90+6′) selló la goleada en un contragolpe.

    Con esta derrota, el Sevilla se estancó en la decimoquinta ubicación, con 24 unidades, las mismas del Mallorca, que se ubicó un puesto por encima. Los locales salieron de puestos del descenso, una amenaza que está cada vez más latente para el conjunto de los chilenos.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaGabriel SuazoAlexis SánchezMallorca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Lo más leído

    1.
    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    2.
    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    3.
    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    4.
    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    5.
    Con el clásico frente la UC en riesgo: los castigos a los que se expone la U por los graves incidentes ante Audax Italiano

    Con el clásico frente la UC en riesgo: los castigos a los que se expone la U por los graves incidentes ante Audax Italiano

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno
    Chile

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025
    Negocios

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Aclara nombra a nuevo gerente general en Chile

    Pernoctaciones aumentan en 2025 y tarifa promedio diaria se ubica por sobre los $90 mil

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    Ministra Vallejo emplaza a Azul Azul por los violentos incidentes en el Nacional: “Deben asumir sus responsabilidades”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente
    Mundo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Las figuras públicas caídas en desgracia por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”