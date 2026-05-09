Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este sábado que su país “siempre será victorioso”, en el marco del desfile por el Día de la Victoria realizado en la Plaza Roja de Moscú, ceremonia marcada este año por un fuerte operativo de seguridad, restricciones y señales del desgaste provocado por la guerra en Ucrania.

Durante su discurso, el mandatario ruso volvió a vincular la invasión a Ucrania con la lucha soviética contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“La gran hazaña de la generación de vencedores inspira a los guerreros que hoy llevan a cabo las tareas de la operación militar especial”, afirmó Putin, utilizando el término con que Moscú se refiere a la guerra en Ucrania.

En esa línea, agregó que las tropas rusas “se enfrentan a una fuerza agresiva armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN” y sostuvo que, pese a ello, “nuestros héroes siguen adelante. La victoria siempre ha sido y siempre será nuestra”.

Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

Desfile por el Día de la Victoria

El desfile de este año estuvo marcado por un formato mucho más reducido respecto de versiones anteriores. Según el reporte, Moscú amaneció bajo un amplio despliegue de seguridad, con interrupciones de internet y temores ante eventuales ataques ucranianos con drones y misiles de largo alcance.

Además, por primera vez desde que Putin incorporó armamento pesado a la ceremonia en 2017, no hubo exhibición de misiles ni vehículos blindados. En reemplazo, se proyectó un video sobre capacidades rusas en drones y armamento nuclear.

El acto contó con la presencia de delegaciones de Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán, además de soldados norcoreanos, reflejando el fortalecimiento de los vínculos entre Moscú y Corea del Norte en el marco de la guerra.

Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

La ceremonia ocurrió luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un alto al fuego temporal de tres días entre Rusia y Ucrania, junto con un intercambio de prisioneros. Kiev inicialmente rechazó la propuesta, acusando que buscaba proteger el desfile ruso de posibles ataques. Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, señaló irónicamente que Ucrania “permitiría” la realización del evento en deferencia a una solicitud de Trump.

El desfile también dejó en evidencia el complejo momento que atraviesa Rusia tras más de tres años de conflicto. Según el reporte, la economía rusa muestra señales de desaceleración, con inflación al alza y un déficit presupuestario en máximos históricos, mientras en el frente militar las tropas rusas permanecen prácticamente estancadas y ambos bandos acumulan importantes bajas.

Pese a ello, desde el Kremlin descartaron avances hacia nuevas negociaciones. El asesor presidencial Yuri Ushakov afirmó que Moscú no considera viable una nueva ronda de conversaciones con Ucrania y Estados Unidos mientras las fuerzas ucranianas no abandonen la región de Donetsk, condición rechazada por Kiev.