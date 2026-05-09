SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El día de la victoria

    Alina Rohach Por 
    Alina Rohach

    En vísperas del 9 de mayo, la fecha más simbólica para la narrativa política rusa, el Kremlin vuelve a demostrar que sigue apostando por la intimidación y la escalada como herramientas centrales de su estrategia en guerra contra Ucrania.

    Esta semana, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, amenazó con ataques contra “centros de toma de decisiones” en Kiev si Ucrania intenta afectar las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú. El mensaje refleja algo más profundo: Rusia intenta proteger el principal ritual político de Vladimir Putin en un momento en que la guerra ya no parece tan lejana para la sociedad rusa.

    El desfile del 9 de mayo siempre fue mucho más que una ceremonia militar. Bajo Putin se convirtió en una representación ideológica del Estado ruso, una mezcla de nostalgia soviética, militarismo y legitimación histórica del poder. Durante años el Kremlin utilizó esta fecha para conectar la memoria de la Segunda Guerra Mundial con su política exterior contemporánea, incluida la invasión de Ucrania.

    Este año, por primera vez en casi dos décadas, la Plaza Roja no mostrará tanques, lanzamisiles ni columnas de blindados pesados. Al menos 15 regiones rusas cancelaron los desfiles. Para el Kremlin, esto representa un problema político delicado. La guerra fue presentada durante años a la sociedad rusa como algo distante y completamente controlado. Pero ahora los ciudadanos rusos comienzan a percibir que el conflicto también puede alcanzar su propio territorio.

    En los últimos meses, Ucrania ha incrementado su capacidad de atacar infraestructura militar y logística dentro del territorio ruso. Refinerías, depósitos de combustible y objetivos estratégicos han sido alcanzados a cientos de kilómetros del frente. Moscú y otras ciudades rusas han vivido restricciones de internet, cierres temporales de aeropuertos y cancelaciones de actos públicos por temor a ataques con drones.

    Las amenazas contra Kiev cumplen entonces varias funciones al mismo tiempo: buscan disuadir posibles ataques ucranianos, reforzar la narrativa patriótica interna y demostrar autoridad frente a una sociedad que empieza a sentir el costo real de la guerra.

    Por Alina Rohach, analista ucraniana del programa de cooperación con España y América Latina | Centro de Diálogo Transatlántico.

    Más sobre:Guerra en UcraniaLT SábadoKremlinPutinVladimir PutinMoscúRusiaAlina Rohach

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Lo más leído

    1.
    Gratuidad: un diagnóstico equivocado

    Gratuidad: un diagnóstico equivocado

    2.
    30 años buscando el tesoro más grande del mundo

    30 años buscando el tesoro más grande del mundo

    3.
    Poduje y los políticos, la diferencia entre el hacer y el decir

    Poduje y los políticos, la diferencia entre el hacer y el decir

    4.
    Abrir el sistema escolar: una deuda con las familias

    Abrir el sistema escolar: una deuda con las familias

    5.
    Directo a la vena

    Directo a la vena

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones
    Chile

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas
    Negocios

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica
    El Deportivo

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica

    Las figuras del fútbol chileno que sueñan con disputar el Mundial

    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”
    Mundo

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”

    Antauro Humala: “Me parece tonto hacer una zanja al lado de la frontera”

    Tregua de 3 días baja presión entre Rusia y Ucrania

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello