El aplaudido encuentro entre Alexis Sánchez y juveniles del Sevilla

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se prepara para un partido que puede resultar clave. Este sábado, a partir de las 10.15 horas de Chile, el cuadro andaluz se mide contra Espanyol en una nueva final por evitar el descenso.

El delantero nacional acabó siendo protagonista el fin de semana pasado al ser el autor del único gol del encuentro contra la Real Sociedad que sacó a los rojiblancos de la zona de descenso, pero con una diferencia mínima de un punto.

Por aquello, Sevilla se encuentra trabajando con todo para llevarse la victoria. Claro que en medio de esta preparación, Alexis Sánchez también ha tenido tiempo para hacer una breve desconexión.

El ariete nacional se encontró en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con un grupo de niños pertenecientes a las series formativas del club y aprovechó de hacer una clínica de fútbol improvisada.

Tal como lo reflejaron las imágenes compartidas por los rojiblancos, en un primer momento Sánchez lideró una práctica de pases rápidos con los juveniles para luego llevar a cabo un intercambio de pases con la cabeza.

Tras despedirse, Sánchez dio muestra de haberlo dado todo: “Me dejaron... ese fue mi entrenamiento hoy”, bromeó.

Niño Maravilla 🤝🏼 @CanteraSFC 😍



🇨🇱 El entrenamiento improvisado de Alexis con los chicos de la Cantera 💫 pic.twitter.com/pfKpLNU8ba — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 8, 2026

El impacto del último gol

La irrupción de Alexis Sánchez para marcar el gol contra Real Sociedad provocó los elogios del técnico Luis García Plaza. “Ha estado espectacular. En estos partidos de experiencia sabe estar, sabe jugar y sabe leer. Otra cosa es mantener los esfuerzos durante todo el partido”, apuntó el DT.

“Hemos hecho un partidazo. Era para ganar 3-0 o 4-0. Leímos el partido muy bien, la gente puso el alma y solo queda agradecerles. Se ha vivido algo muy emocionante. El equipo está creciendo más allá de la casta y del coraje”, resaltó.

Por su lado, Sánchez comentó que “por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”.

“Veo un grupo que está unido. Lo presencié en el partido anterior cuando perdimos en el último minuto, había muchos llorando en el camarín como lo hizo Suazo, quien fue capitán y lo siente. Este equipo necesita jugadores así, como Suazo”, continuó.

Asimismo, el artillero contó las motivaciones que lo llevaron a la capital de Andalucía: “vine acá a Sevilla, porque sé que es un club grande, con una enorme afición y un estadio espectacular. No cualquiera juega acá, solo los futbolistas con sangre y con talento pueden jugar acá”.

Sobre el complicado momento, también expuso que “me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida, pero estas circunstancias me están ayudando. Me sirve porque quiero ganar siempre y el apoyo de la gente fue increíble. Mis compañeros se entregan día a día. Yo me lo tomo con más tranquilidad porque creo que esa tranquilidad nos ayudará a ganar el próximo partido”.