Descarrilamiento de tren de carga afecta servicio del Biotren en Chiguayante

EFE Sur entregó nuevos antecedentes sobre el descarrilamiento de un tren de carga registrado la madrugada de este sábado en la estación Chiguayante del Biotren, en la Región del Biobío.

Según informó la empresa, el hecho ocurrió pasadas las 05.00 horas, cuando un convoy que transportaba celulosa hacia un puerto de la región sufrió un desrielo a la altura de la estación Chiguayante, sin dejar personas lesionadas.

Desde EFE Sur detallaron que nueve carros resultaron afectados producto del incidente y que el cruce ferroviario Santa Sofía quedó temporalmente bloqueado debido a la emergencia.

“La Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF) se constituyó en el lugar para determinar el origen del hecho”, indicaron desde la compañía ferroviaria.

Descarrilamiento de tren de carga afecta servicio del Biotren en Chiguayante

Asimismo, se informó que una locomotora sería enviada al sector para retirar los carros no afectados y restablecer el tránsito vehicular en el cruce, situación que se estimaba podría concretarse antes de las 09.30 horas.

Producto del descarrilamiento, EFE Sur implementó un funcionamiento especial en parte de sus servicios ferroviarios. La Línea 1 del Biotren quedó operando únicamente entre Talcahuano y la estación Concepción, mientras que el servicio Corto Laja realizará recorridos solo entre Laja y Pedro Medina.

En tanto, la Línea 2 del Biotren continúa funcionando con normalidad.

EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados

La empresa agregó que los trabajos de retiro del material dañado y la rehabilitación de la vía se encuentran coordinados junto a Fepasa, propietaria del tren involucrado en el accidente.

EFE Sur indicó que continuará entregando información sobre el estado de los servicios a través de sus canales oficiales.