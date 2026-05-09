Israel liberará y deportará en los próximos días a dos activistas detenidos tras la interceptación de una flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza, informaron este viernes organizaciones de derechos humanos y medios internacionales.

Se trata del activista español Saif Abu Keshek y del brasileño Thiago Avila, quienes fueron arrestados el pasado 29 de abril luego de que fuerzas israelíes interceptaran embarcaciones de la denominada Global Sumud Flotilla, misión civil que buscaba desafiar el bloqueo marítimo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria.

La detención de los activistas provocó críticas de España y Brasil, además de cuestionamientos de organizaciones internacionales, que acusaron a Israel de actuar fuera de su jurisdicción al interceptar la flotilla en aguas internacionales cercanas a Grecia.

Israel liberará y deportará a activistas detenidos tras interceptar flotilla con ayuda para Gaza

Israel, en tanto, acusó a los detenidos de participar en actividades ilegales y de mantener supuestos vínculos con organizaciones consideradas terroristas, cargos que tanto los activistas como su defensa rechazaron.

Durante su permanencia en prisión, ambos realizaron huelgas de hambre y denunciaron condiciones de aislamiento y malos tratos, acusaciones respaldadas por la organización Adalah, encargada de su representación legal.

La flotilla formaba parte de una nueva campaña internacional de apoyo a Gaza y estaba compuesta por decenas de embarcaciones y más de un centenar de activistas provenientes de distintos países. La mayoría de los participantes fueron trasladados a la isla griega de Creta, mientras que Abu Keshek y Avila fueron llevados a Israel.