Sufrirá una caída en el ranking ATP: Christian Garin se desmorona ante Davidovich Fokina y dice adiós al Masters de Roma

Christian Garin (104°) tenía una importante prueba de fuego en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Tras vencer con autoridad al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º) en la fase previa, el español Alejandro Davidovich Fokina (23º) aparecía como el gran rival a batir en suelo transalpino.

Y pese a que el chileno desplegó uno de los mejores rendimientos de la campaña, sobre todo en la primera manga, se desmoronó con el correr de los minutos y no logró tumbar a su oponente. El europeo se llevó la victoria por parciales de 7-6 (2) y 6-4, dejando al ariqueño sin la posibilidad de revalidar los 50 puntos que todavía le quedaban por defender. En consecuencia, Gago sufrirá una caída en el escalafón planetario cuando se actualice.

Fin al sueño en Roma

Pese a la evidente diferencia entre ambos tenistas en el ranking ATP (más de 80 casillas), en el inicio del trámite del partido se evidenció una marcada paridad. En el primer set, por ejemplo, el desarrollo fue de dientes apretados y cada uno hizo respetar su servicio hasta enviar el duelo al tie-break. En la instancia de muerte súbita, el deportista ibérico dio muestras de su calidad e inclinó la balanza a su favor con un 7-2 sobre la arcilla italiana.

Gago había luchado para quedarse con aquella primera manga, sin embargo, no alcanzó para aclarar el panorama y enrielar una posible victoria. Más bien, tras dejar escapar el set, el ariqueño entró en una nebulosa que lo llevó a cometer una serie de errores claves que, a la larga, fueron fundamentales para desencadenar su caída.

Comenzando el segundo parcial, Davidovich Fokina le quebró de entrada y complicó sus opciones. No obstante, lo que vino después fue peor. El chileno tuvo cinco opciones de devolverle el quiebre, pero desaprovechó todos los puntos. Para rematar, en el tercer game, el español consumó un nuevo break frente al saque de Garin y puso un 3-0 prácticamente imposible de remontar.

Ya con el marcador de 5-2 a favor del europeo, la segunda raqueta de Chile pudo descontar el marcador tras conseguir su primer quiebre. Sin embargo, la reacción fue demasiado tardía, ya que fue solo cuestión de tiempo para que su adversario sellara el 6-4 definitivo.

Tras dejar en el camino al nacional, el español se medirá en la tercera ronda al ruso Andrey Rublev (14°). Gago, por su lado, se alista para el Challenger de Oreiras.