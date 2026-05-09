Director general de la OMS llama a la calma a residentes de Tenerife por evacuación de crucero con contagios de hantavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó una carta dirigida a los residentes de Tenerife en España, lugar en donde se tiene planeado la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius este domingo, tras detectarse casos de hantavirus a bordo.

La autoridad máxima de la OMS comenzó diciendo que “sé que están preocupados. Sé que cuando oyen la palabra “brote” y ven un barco navegar hacia sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha dejado atrás por completo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento".

Y añadió que “esto no es otro COVID-19. El riesgo actual para la salud pública por el hantavirus sigue siendo bajo . Mis colegas y yo lo hemos dicho de manera inequívoca, y se los diré de nuevo ahora".

Si bien comentó también en la misiva que la cepa Andes del hantavirus es grave y recordó a las tres personas que han perdido la vida en los últimos días, les dijo que “el riesgo para ustedes, que viven su vida diaria en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera”.

Asimismo, informó que a bordo de la nave no hay pasajeros sintomáticos y que las personas están siendo monitoreadas por un experto de la OMS en el barco.

“Las autoridades de España han preparado un plan cuidadoso, paso a paso: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen. No se encontrarán con ellos. Sus familias no se encontrarán con ellos”, explicó Adhanom.

Además señaló que la decisión de hacer el desembarque en el puerto de Granadilla no fue una decisión arbitraria y que tuvo en consideración el Reglamento Sanitario Internacional para responder a eventos de salud pública de preocupación internacional.

Dicho reglamento señala que ante estos eventos se debe identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo.

“Tenerife cumplió con ese estándar. España lo honró. Casi 150 personas de 23 países han estado en el mar durante semanas, algunos de ellos de luto, todos asustados, todos anhelando su hogar. Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y la humanidad para ayudarles a llegar a un lugar seguro”, dijo el médico.

Adhanom concluyó su mensaje diciendo que él mismo estaría en el lugar para supervisar que el proceso se lleve a cabo como corresponde, que agradecía la solidaridad de España, la colaboración de la tripulación del crucero, y les pidió a los residentes de Tenerife que confiaran en los preparativos para esta evacuación.

Actualmente hay seis casos confirmados de contagio de hantavirus que están o pasaron por el crucero, mientras que otras dos personas son sospechosas de haber contraido el virus.

Además, desde inicios de abril, tres personas han fallecido por esta situación y otras cuatro están hospitalizadas.