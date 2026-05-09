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    China advierte a la UE tras decisión europea de excluir a empresas chinas por ley de ciberseguridad

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, amenazó con “tomar medidas” ante el endurecimiento del marco de ciberseguridad de la Unión Europea para 2026.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. Foto: Archivo. XW

    El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, expresó este viernes su preocupación con la Unión Europea y amenazó con “tomar medidas” tras la decisión del organismo de excluir a las empresas chinas de proyectos de infraestructura crítica dentro de su ley de ciberseguridad.

    “Estamos observando de cerca cómo procederá la revisión y buscamos el diálogo con la UE. Si la ley revisada discrimina a las empresas chinas, China tomará medidas resueltas para proteger sus derechos e intereses legítimos”, aseguró el vocero en una rueda de prensa.

    En los últimos meses, la Unión Europea ha ido endureciendo su marco de ciberseguridad de 2026, enfocado en reducir la dependencia de proveedores tecnológicos chinos “de alto riesgo” en infraestructuras críticas, tomando como base el Reglamento de Ciberseguridad 2019/881 y sus posteriores revisiones.

    Mientras tanto, China ha seguido de cerca las directrices comunitarias y advertido de posibles contramedidas.

    El Ejecutivo de Bruselas ha estado presionando para que los 27 estados miembros excluyan a proveedores chinos de redes 5G por “riesgos de seguridad”. Sin embargo, la impopular presencia de Donald Trump ante la sociedad europea, ha llevado a algunos países a empezar a cambiar de opinión sobre la relación con los grandes competidores comerciales de oriente.

    En España, uno de los estados miembros, el 54,5% de los ciudadanos es partidario de que la Unión Europea refuerce sus vínculos con China y otras potencias emergentes, frente a un 31,5% que preferiría apostar por una posición fundamentalmente alineada con Estados Unidos y la OTAN.

    Esto de acuerdo al estudio sobre la situación política internacional hecho público este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español, que se basa en un total de 6.001 entrevistas realizadas entre los días 22 y 30 de abril y tiene un margen de error del más/menos 1,3%.

    Más sobre:ChinaUnión EuropeaMinisterio de Relaciones ExterioresLin JianLey de ciberseguridadMundo

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