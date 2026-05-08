Real Madrid anuncia histórico castigo contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras grave pelea en el camarín

Sanción histórica contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El Real Madrid anuncia de manera oficial que les impone un castigo económico de 500.000 euros a ambas estrellas (525 millones de pesos), luego de que este jueves se enfrascaran en una violenta disputa que terminó con el volante uruguayo hospitalizado, tras sufrir una herida en la cabeza y quedar semiinconsiente.

Se trata de una multa inédita. Una cifra sin precedentes en la historia del conjunto merengue, y quizás del fútbol, a nivel global. Según el comunicado del cuadro presidido por Florentino Pérez, tanto el charrúa como el francés comparecieron ante un instructor disciplinario del club, se disculparon entre ellos y con sus compañeros, y acordaron aceptar cualquier medida que la institución estimara conveniente.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, señala el conjunto merengue en una declaración publicada en la página web del Real Madrid.

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, agrega el equipo más ganador de la Champions League.

Por último, el comunicado revela el histórico castigo económico contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni: “Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

El origen del conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

Según lo informado por la prensa en España, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron un primer altercado este miércoles, durante un entrenamiento que fue mucho más intenso de lo habitual, producto de la tensión que se vive al interior del camarín tras una temporada sin objetivos conseguidos.

La situación pasó a mayores al día siguiente, es decir, ayer jueves, cuando lo ocurrido en la práctica apareció en los medios de comunicación. El diario español AS reveló que el volante uruguayo culpó al francés de filtrar a los periodistas el encontrón que habían tenido en la jornada anterior. El galo negó las acusaciones. Sin embargo, el oriental continuó apuntándolo, incluso cuando ya había finalizado el entrenamiento y se encontraban en el vestuario.

“Y entonces, Tchouameni se hartó. AS ha podido confirmar que entonces, propinó un fuerte puñetazo a Valverde. Uno que le impactó de lleno en la cabeza y que le hizo caer al suelo. Fue entonces cuando se golpeó y se hizo la brecha; una que no se produjo por el golpe de Tchouameni directamente, sino por la consecuencia de su caída. Valverde quedó aturdido desde ese momento. Llegó a perder la consciencia. Hasta el punto que tuvo que abandonar las entrañas de la Ciudad Deportiva en silla de ruedas“, sostuvo ese medio.

Horas más tarde, el Real Madrid anunció la apertura de una investigación y un expediente contra los jugadores, mientras que Valverde -que estará dos semanas fuera de las canchas producto de la herida en la cabeza- rompió el silencio y entregó su versión de los hechos.

“Ayer (miércoles) he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, comenzó explicando Valverde sobre el primer encontrón con el francés.

“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”, añadió.

“Hoy (jueves) volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital“, continuó.

Valverde negó haber llegado a los golpes con Tchouaméni, pese a que el club le abrió un expediente disciplinario a ambos: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”, indicó.

El histórico conflicto entre dos estrellas del club más importante del mundo acaparó la atención de los medios a nivel planetario, ya que además ocurre a días de que el Real Madrid visite al Barcelona, su archirrival, en el Spotify Camp Nou, en el Clásico de España. Un duelo que, además, tiene un morbo especial: los catalanes pueden consagrarse campeones frente a su oponente de toda la vida si lo derrotan este domingo, a partir de las 15 horas (transmiten DSports y Amazon Prime).

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