Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conmemorado este viernes el Día de la Victoria de los aliados sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un aniversario con el que ha dicho celebrar el “triunfo monumental estadounidense frente a la tiranía en Europa”.

“El 8 de mayo de 1945 el férreo yugo de la Alemania nazi se derrumbó, y la noticia de la victoria se extendió por toda nuestra gran nación y el mundo, marcando un punto de inflexión decisivo en la historia de la libertad. Desde el legendario desembarco de Normandía hasta la gran batalla de las Ardenas, el coraje de incontables soldados estadounidenses permitió sacar adelante la causa aliada (...) hasta el colapso del régimen nazi”, ha apuntado Trump.

Así, ha destacado su “sacrificio” junto al de “millones de hombres y mujeres”, que “lograron hacer que la tiranía cayera y allanaron el camino para la seguridad y la victoria, cuatro meses después, del Japón imperial”. “La lucha por la libertad tuvo un gran coste”, ha lamentado, al tiempo que ha recordado que más de 250.000 estadounidenses perdieron la vida en el frente.

“Sus sacrificios heroicos nos recuerdan que las libertades son sagradas y deben ser defendidas tanto en casa como en el exterior. Recordemos que millones de almas inocentes sufrieron atrocidades perdieron su vida a manos del nacionalsocialismo”, ha aseverado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

El magnate neoyorquino ha aseverado que con motivo de los 250 años de la independencia estadounidense, “continuamos su legado asegurando que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo las más poderosas del mundo, listas para salvaguardar nuestra soberanía, enfrentar cualquier amenaza y preservar la llama de la libertad que defendieron con tanta valentía”.