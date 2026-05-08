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    Irreconocible: Alejandro Tabilo sufre una de las peores derrotas de su carrera ante Francisco Cerúndolo y dice adiós a Roma

    El tenista nacional se inclinó en dos rápidos sets ante el argentino en el Masters 1000 italiano y deberá jugarse la próxima semana su opción de ser cabeza de serie de Roland Garros.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo se despidió de Roma con una dura derrota.

    La buena racha de Alejandro Tabilo (35º) en las últimas semanas llegó a su fin en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, donde se encontró con el argentino Francisco Cerúndolo (27º), quien aprovechó todas las licencias que el chileno le dio para propinarle una durísima derrota por 6-0 y 6-2.

    En el inicio, la mejor raqueta del país lució irreconocible. Con un bajísimo porcentaje de primeros servicios y una serie de errores no forzados, el zurdo le facilitó demasiado las cosas a su rival en la Nicola Pietrangeli.

    Algo cansado por el desgaste de las últimas semanas y expuesto a la profundidad del transandino, su nivel estuvo muy lejos de lo que acostumbra. Por su parte, el pupilo de Pablo Cuevas se vio bien plantado con su derecha, cuya aceleración fue mayor a la de Tabilo, y aprovechó cada uno de los regalos que le fue dando el nacido en Toronto.

    Tres quiebres consecutivos y un warning por romper su raqueta fueron el más plausible ejemplo del mal momento del número uno del país. Así, la primera manga se fue en apenas 29 minutos.

    El segundo parcial encontró a Cerúndolo lleno de confianza y totalmente empoderado con sus golpes, especialmente con su gran derecha. Ale, por su parte, continuó muy desorientado por no poder leer esos tiros y en varias ocasiones se quedó estático frente al drive de su adversario. Así, no fue extraño que sufriera inmediatamente una nueva ruptura de su saque.

    Recién después de 45 minutos, el chileno, con muchísimo esfuerzo, pudo ganar su primer juego y ponerse 2-1 abajo. Luego, el argentino volvió a quebrar y el nacional recuperó una de esas rupturas en el sexto juego, pero fue casi anecdótico porque su contendor no aflojó, consiguió otro break, y terminó cerrando una victoria de alto vuelo.

    Difícil meta

    La dolorosa derrota atenta directamente contra los planes de Tabilo para ser sembrado en Roland Garros, por lo que deberá sumar en el Challenger 175 de Valencia de la próxima semana, donde se ve en la obligación de avanzar a instancias finales para poder asegurar su ubicación como cabeza de serie.

    Actualmente Tabilo se ubica 33 en el ranking en vivo, lo que le alcanzaría para su objetivo. No obstante, esa zona de la clasificación está sumamente comprimida, lo que le obliga a buscar unidades en España.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de RomaAlejandro TabiloFrancisco CerúndoloChristian GarinAlejandro Davidovich

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