El buen momento del comercio exterior de Chile: marcas históricas en envíos totales, servicios, alimentos empresas exportadoras...y más

Chile registró exportaciones récord en 2025 y este año serían mejores aún.

El comercio exterior chileno siguió acelerando durante el primer tercio de 2026 y es una de las (pocas) buenas noticias de la economía chilena por estos días de estrechez fiscal, caída del crecimiento y mayor inflación.

De acuerdo con el informe mensual de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central, el intercambio comercial del país totalizó US$ 69.963 millones entre enero y abril, cifra que representó un alza de 8,2% frente al mismo período del año pasado y que marcó “el mayor nivel de operaciones para los primeros cuatro meses de un año desde que existen registros” .

En ese escenario, las exportaciones chilenas alcanzaron un nuevo máximo histórico para ese periodo.

Los envíos sumaron US$ 39.772 millones en los primeros cuatro meses del año, con un crecimiento de 12% respecto de igual lapso de 2025, equivalente a US$ 4.274 millones adicionales.

Según destacó la Subrei, se trata de “un nuevo récord, con registros máximos tanto en los envíos tradicionales como en los no tradicionales”.

El dinamismo también se reflejó en abril. Solo durante ese mes, las exportaciones chilenas llegaron a US$ 9.718 millones, un avance de 7% frente a abril de 2025 y el mayor monto histórico para un cuarto mes del año.

La expansión de los envíos estuvo liderada por la minería. El sector acumuló exportaciones por US$ 23.606 millones entre enero y abril, lo que significó un crecimiento interanual de 19,6%. “El dinamismo de la principal industria exportadora del país se sostuvo en el auge del cobre, el litio y el oro” , señaló el informe.

Cabe recordar que en 2025, el valor de los envíos del país anotaron un máximo histórico en torno a los US$ 110.000 millones y todo parece indicar que si se mantiene la tendencia observada hasta ahora, 2026 marcaría un nuevo récord.

Cobre y litio impulsan el desempeño minero

El cobre volvió a consolidarse como el principal motor de las exportaciones chilenas. El metal rojo generó retornos por US$ 19.053 millones en el período, con un incremento de 9,6% respecto de los primeros cuatro meses de 2025.

La Subrei destacó alzas “en prácticamente todas sus categorías” , especialmente en cátodos, concentrados, ánodos y blíster.

Más de US$ 19.000 millones en exportaciones de cobre.

Hay que recordar que los precios del cobre promedian máximos históricos en 2026 y están a punto de superar el revés que generó la guerra en Medio Oriente.

El litio, en tanto, mostró uno de los mayores saltos del período. Los embarques del mineral totalizaron US$ 2.137 millones, casi triplicando los US$ 764 millones registrados un año antes. El avance respondió al aumento en los envíos de carbonatos, sulfatos e hidróxidos de litio.

El informe agregó que este desempeño se produjo “en un contexto internacional de creciente demanda global por minerales estratégicos para la transición energética, la electromovilidad, el almacenamiento de energía y las tecnologías habilitantes de la IA”.

Más de US$ 2.100 millones acumulan los envíos de litio a abril. eJORGEVILLEGAS

Además del cobre y el litio, la Subrei mencionó mayores exportaciones de oro, plata, hierro, concentrados de molibdeno y sal. En conjunto, la minería explicó el 59,4% de las exportaciones chilenas durante el período.

Exportaciones no tradicionales también alcanzan máximo

Las exportaciones no tradicionales también marcaron un récord. Entre enero y abril sumaron US$ 18.201 millones, con un crecimiento de 11,4% frente al mismo lapso de 2025.

Según el reporte, fue “el mejor primer tercio del año desde que se tiene registro” .

Entre los productos con mayores alzas figuraron jurel congelado, salmón refrigerado, filetes congelados de salmón, avellanas, nectarines, manzanas y paltas frescas, además de medicamentos para uso humano, partes para unidades de sondeo y bolas de hierro para molienda de minerales.

Las exportaciones de salmones empujan el comercio exterior de Chile

La industria de alimentos también alcanzó un máximo histórico. El sector exportó US$ 4.895 millones en el período, un alza de 5%, apoyada en mayores envíos de salmones, jureles, frambuesas congeladas, carne bovina, leche en polvo, aceite de oliva y frutillas deshidratadas.

En contraste, el sector frutícola anotó una caída de 9,2%, con ventas por US$ 3.482 millones, afectado principalmente por menores retornos en cerezas frescas.

Sin embargo, la baja fue parcialmente compensada por mayores exportaciones de manzanas, ciruelas, duraznos, nectarines, kiwis y paltas.

Servicios alcanzan su mayor nivel histórico

Otro de los hitos del informe fue el desempeño de las exportaciones de servicios. Entre enero y abril totalizaron US$ 1.197 millones, cifra récord para el período y equivalente a un crecimiento de 5,2% anual.

“La exportación de servicios alcanzó un hito histórico” , señaló la Subrei, precisando que durante el período se realizaron 173 prestaciones distintas al exterior, de las cuales 77 registraron aumentos.

Los principales servicios exportados fueron mantenimiento y reparación de aeronaves, con US$ 249 millones; suministro de hosting en la nube, con US$ 169 millones; asesoría en gestión administrativa de empresas, con US$ 63 millones; asesoría en marketing, con US$ 60 millones; y tecnologías de la información, con US$ 57 millones.

Exportaciones de servicios anotan récord a abril.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los servicios chilenos, concentrando US$ 370 millones y 30,9% del total exportado. Le siguieron Perú, con US$ 286 millones, y Colombia, con US$ 107 millones. También destacaron Reino Unido, China, México, Suiza, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Número de empresas exportadoras marca máximo histórico

El informe también mostró un récord en la cantidad de empresas exportadoras. Entre enero y abril, 5.755 compañías nacionales registraron ventas al exterior, el mayor número desde que existen registros.

En conjunto, estas firmas generaron 930 mil puestos de trabajo. Del total, 2.574 correspondieron a grandes empresas y 2.689 a micro, pequeñas y medianas compañías.

Por sectores, la manufactura concentró el mayor número de exportadoras, con 3.145 empresas, seguida por el sector agropecuario con 1.312 compañías y los servicios con 839 firmas exportadoras.

Líneas rojas del comercio exterior

Los datos, sin embargo, muestran algunas zonas de alerta. Los envíos de vinos embotellados, por ejemplo, totalizaron US$ 394 millones, registrando una ligera caída del 3,1%, respecto de igual período de 2025 (-US$ 13 millones), ante un descenso en los embarques de blends tintos.

Caen exportaciones de vino embotellado. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Esta caída fue compensada, en gran parte, por el aumento en los embarques de vermut y las variedades Gewurztraminer, Pinot grigio, Moscatel de Alejandría, Riesling, Viognier y Syrah, dice el informe.

La manufactura forestal, por su parte, acumuló exportaciones por US$ 1.824 millones, anotando una disminución del 16,1% frente a los cuatro primeros meses de 2025 (-US$ 351 millones), asociada a menores envíos de celulosa, madera aserrada y cartulinas.