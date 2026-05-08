Piden urgencia al gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

La diputada Francesca Muñoz (PSC) y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, conversaron este miércoles en el Congreso sobre la iniciativa legal.

La parlamentaria Francesca Muñoz (PSC), quien esta semana se reunió con el ministro de la Secretaría de la Presidencia, José García Ruminot, hizo un llamado al Ejecutivo para que otorgue urgencia legislativa al proyecto de ley que busca prohibir la apología y promoción de la narcocultura en el país.

La iniciativa – patrocinada también por los diputados Sara Concha (PSC), Juan Irarrázaval (REP.), Ximena Naranjo (UD), Paula Olmos (PDG), Eduardo Durán (RN), Pier Karlezi (PNL) -tiene como eje central evitar que niños, niñas y adolescentes (NNA) sean expuestos a contenidos que incentiven la comisión de delitos o normalicen el estilo de vida del crimen organizado, la explotación sexual, la pornografía infantil, el terrorismo, o aquellos que inciten a atentar contra la vida o la integridad física de las personas.

El proyecto establece medidas preventivas y sancionatorias, prohibiendo explícitamente que eventos culturales financiados total o parcialmente con recursos públicos difundan contenidos que promuevan el porte de armas, el tráfico de drogas, la explotación sexual y el terrorismo, entre otros ilícitos .

Al respecto, la diputada Francesca Muñoz señaló que “ no podemos seguir permitiendo que la niñez y adolescencia sea expuesta a espectáculos que rinden apología a la violencia y al narcotráfico . Hoy nuestros niños y adolescentes están bajo una exposición constante de “modelos” a seguir que están muchas veces vinculados con los delitos, y es un tema que requiere regulación urgente”.

La legisladora enfatizó la importancia de las modificaciones a la Ley General de Educación que contempla su propuesta. “Necesitamos que el sistema educativo tenga herramientas claras para prevenir la normalización de la violencia. La seguridad también se construye impidiendo que el narcotráfico se tome la cultura y los espacios educativos”, comentó.

Finalmente, Muñoz solicitó al Ejecutivo priorizar la propuesta. “La crisis de seguridad que vive el país requiere acciones en todos los frentes. Cerrar la puerta a la narcocultura es avanzar en prevención y proteger el futuro de Chile. Esperamos que el Gobierno ponga urgencia a este proyecto”, concluyó.

Cabe recordar que en 2024 el cantante mexicano Peso Pluma canceló su presentación en el Festival de Viña del Mar, en medio de un duro debate que se instaló en Chile sobre si sus canciones eran una apología al narcotráfico o una expresión artística. Ahí se inició una ofensiva legislativa al respecto.