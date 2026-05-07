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    Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma

    La oposición cuestionó fuertemente el rol que tuvo el presidente de esa instancia legislativa, Agustín Romero, por acelerar la votación. Se abrió un plazo para hacer indicaciones hasta el lunes.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT Y EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Los parlamentarios de la oposición esperaban que la respuesta de la Dirección de Presupuestos (Dipres) fuera igual que contundente que el análisis que hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) , sin embargo, eso no llegó, ya que el análisis que hizo el director de la Dipres, José Pablo Gómez, fue escueto y generó decepción entre los legisladores de la oposición.

    “Esperábamos un informe más contundente” expresó el diputado Carlos Bianchi. Mismo planteamiento hizo el diputado Jorge Brito del Frente Amplio, quien pidió un nuevo informe financiero.

    El diputado PC Boris Barrera aseveró que “lamento su intransigencia presidente (Romero) de no posponer la votación. El informe financiero tiene que estar claro y transparente, pero acá hay que juntar el excel, la fe de errata que hizo la Dipres y el informe financiero. Todo ha sido super poco prolijo el trabajo de la Dipres”.

    Uno de los votos claves era el de la diputada DC, Priscilla Castillo, quien junto con rechazar el proyecto argumentó que “el informe del CFA ha sido determinante si bien busca el crecimiento económico, no es suficiente para cerrar el déficit fiscal. Mejorar la calidad de vida, la respuesta sigue siendo incierta. Resulta preocupante la nula presencia de medidas agrícolas”, expresó.

    Pese los reclamos de la oposición y los emplazamientos que se le hicieron al presidente de esta instancia, Agustín Romero, por no posponer la votación, el proyecto logró ser aprobado en general con los votos del oficialismo. De esta manera, la propuesta contó con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención (PDG).

    Por último el diputado Romero criticó a “la izquierda” por no preocuparse por el crecimiento y por ello planteo que “este proyecto le cambia la vida a las personas”.

    Al término de la sesión se acordó abrir plazo de indicaciones hasta el lunes, ya que el martes se comienza a votar en particular.

    Más sobre:MegarreformaImpuestos

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