Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma
La raqueta nacional afronta su siguiente desafío por la segunda ronda del torneo que se desarrolla en Italia.
Alejandro Tabilo (35°) avanza a paso firme en el Masters 1000 de Roma y ya tiene definido a su rival para la segunda ronda, el argentino Francisco Cerúndolo (27°).
El nacido en Toronto viene de derrotar a español Pablo Carreño Busta (91°), al imponerse por 6-2 y 6-1 en su debut.
En tanto, el competidor trasandino es hermano de Juan Manuel Cerúndolo (72°), quien fue superado por Cristian Garin (104°) en la primera ronda del torneo que se juega en Italia.
Cuándo juega Tabilo contra Cerúndolo
Alejandro Tabilo se enfrenta contra Francisco Cerúndolo este viernes 8 de mayo.
El partido tiene horario estimado para no antes de las 7:20 de la mañana en Chile, en función del desarrollo los partidos anteriores de la cancha Nicola Pietrangeli.
Dónde ver el Masters de Roma
El Masters de Roma se transmite en el canal ESPN y de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium.
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