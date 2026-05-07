Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

Alejandro Tabilo (35°) avanza a paso firme en el Masters 1000 de Roma y ya tiene definido a su rival para la segunda ronda, el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

El nacido en Toronto viene de derrotar a español Pablo Carreño Busta (91°), al imponerse por 6-2 y 6-1 en su debut.

En tanto, el competidor trasandino es hermano de Juan Manuel Cerúndolo (72°), quien fue superado por Cristian Garin (104°) en la primera ronda del torneo que se juega en Italia.

Cuándo juega Tabilo contra Cerúndolo

Alejandro Tabilo se enfrenta contra Francisco Cerúndolo este viernes 8 de mayo.

El partido tiene horario estimado para no antes de las 7:20 de la mañana en Chile, en función del desarrollo los partidos anteriores de la cancha Nicola Pietrangeli.

Dónde ver el Masters de Roma