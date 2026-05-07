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    De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad

    A propósito del Día de la Madre, seleccionamos diez obras fundamentales que desafían los mandatos tradicionales y narran, sin concesiones, las tensiones psicológicas y sociales de la maternidad contemporánea.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Mátate, amor — Ariana Harwicz

    Original de 2012 y reeditada por la casa editora catalana Anagrama, es probablemente una de las novelas más brutales sobre maternidad que se hayan escrito en castellano. La protagonista vive los estragos de la depresión postparto, entre el deseo sexual, la violencia mental, el tedio doméstico y el rechazo a la vida familiar. La maternidad aparece como una experiencia física y psicológica asfixiante. La prosa es febril, casi salvaje. Fue llevada al cine en una inquietante versión de 2025 dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

    Línea nigra – Jazmina Barrera

    En este volumen de 2021, la escritora mexicana realiza un formato híbrido entre diario, ensayo y novela. Jazmina Barrera narra su propio embarazo, parto y primeros meses de maternidad. Con una mirada lúcida y poética, explora las transformaciones del cuerpo (la famosa línea nigra), las contradicciones emocionales, el extrañamiento y la identidad fracturada. El libro dialoga con otras voces literarias y ofrece una visión honesta, sin idealizaciones, de la maternidad como terremoto personal.

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    Tenemos que hablar de Kevin – Lionel Shriver

    Original de 2003, a través de las cartas que Eva escribe a su exmarido, esta novela publicada en castellano por Anagrama reconstruye su maternidad no deseada y la relación tormentosa con su hijo Kevin, que culmina en un acto devastador. Shriver disecciona con brutalidad la ambivalencia materna, la culpa, el supuesto “instinto fallido” y las expectativas sociales. Es una de las exploraciones más incómodas y potentes sobre la desconexión entre madre e hijo. Fue llevada al cine en 2011 por Lynne Ramsay con una soberbia actuación de Tilda Swinton.

    Distancia de rescate – Samanta Schweblin

    Original de 2014, la notable escritora trasandina Samanta Schweblin firma una novela a medio camino entre el terror, lo fantástico y la angustia. A ratos una novela asfixiante e incómoda, pero que no suelta a lector. Amanda y su hija Nina pasan unas vacaciones en el campo y entran en contacto con Carla y su hijo David. Con una prosa tensa y perturbadora, Schweblin construye una historia de maternidad angustiante, protección extrema, culpa y una amenaza invisible que pone en jaque el vínculo madre-hijo. Fue llevada al cine en 2021, dirigida por la peruana Claudia Llosa.

    Contra los hijos de Lina Meruane

    Contra los hijos – Lina Meruane

    Con un tono provocador, irónico y ensayístico, en este volumen de 2018 Meruane cuestiona la idealización de la maternidad y la presión social de tener hijos. El libro examina el costo personal, profesional y de pareja de la crianza, desafiando el mandato cultural de que la realización femenina pasa necesariamente por ser madre. Es una mirada que busca derribar la imagen tradicional de la maternidad.

    Los abismos – Pilar Quintana

    Original del 2021, narra desde la perspectiva de una niña de 8 años, retrata una familia disfuncional y la relación compleja con una madre atrapada en sus demonios, pues no se siente cómoda con su rol de progenitora. Una novela conmovedora de la excelente escritora colombiana. Aborda abandono emocional y expectativas sociales. Recibió el Premio Alfaguara de Novela.

    Imagen-Mala-madre

    Mala Madre – María Paz Rodríguez

    Original de 2015, la novela sigue a una artista chilena que abandona a su familia para perseguir su vocación y libertad. Años después, su obra “La Mala Madre” confronta las consecuencias de esa decisión. La escritora chilena María Paz Rodríguez explora el mito de la maternidad perfecta, la culpa, el juicio social y los costos emocionales de romper con el rol tradicional de madre.

    La hija oscura – Elena Ferrante

    Esta novela del 2006 agitó el panorama literario. Leda, una profesora divorciada, pasa unas vacaciones sola en la playa y observa a una joven madre, lo que despierta recuerdos de cuando abandonó temporalmente a sus propias hijas. Ferrante explora con honestidad implacable el deseo de libertad, la culpa y el conflicto entre maternidad e individualidad. Fue llevada al cine en una fantástica adaptación de 2021 escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, protagonizada por un elenco de nombres importantes: Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Oliver Jackson-Cohen, Paul Mescal y Ed Harris.

    La hija única – Guadalupe Nettel

    Tres mujeres enfrentadas a la maternidad de formas muy distintas: Laura, que valora su independencia y decide no tener hijos; Alina, cuya hija recibe un diagnóstico devastador poco antes de nacer; y Doris, madre soltera de un niño encantador pero con graves problemas de comportamiento. Una exploración delicada pero incómoda sobre mujeres que dudan de la maternidad, embarazos complejos y vínculos afectivos fuera del modelo tradicional. La escritora mexicana Guadalupe Nettel trabaja muy bien la ambivalencia: el deseo y el miedo pueden coexistir. Es un libro original de 2020, publicado por Anagrama.

    Hamnet — Maggie O’Farrell

    Una gran novela de la norirlandesa Maggie O’Farrell, publicada en castellano por Libros del Asteroide. Reconstruye la muerte del hijo de William Shakespeare y se centra sobre todo en Agnes —la esposa de Shakespeare— como figura materna. Lo más potente de Hamnet es cómo muestra la maternidad desde el cuerpo, el miedo y el duelo, no desde la idealización. Agnes no es la “madre santa” tradicional: es intuitiva, extraña, a veces distante de las normas sociales, profundamente conectada con sus hijos y también con su propia individualidad. Es una visión íntima y poderosa del embarazo, el parto, el cuidado diario y el dolor de perder un hijo. Fue llevada al cine en 2025 en una gran versión dirigida por Chloé Zhao, y que le valió el Oscar a la Mejor Actriz a Jessie Buckley, y el Globo de Oro a mejor película dramática.

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