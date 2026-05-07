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    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    El mandatario ucraniano sostuvo que en la reunión se tratará un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia y la posibilidad de nuevas reuniones.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Jens Buttner

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, mantendrá este jueves en Estados Unidos un encuentro con representantes de la Administración de Donald Trump, las primeras de este tipo después del largo parón provocado por la guerra en Irán.

    Zelenski ha detallado en un mensaje en sus redes sociales que la reunión versará sobre nuevos intercambios de prisioneros con Rusia, la posibilidad de nuevas reuniones entre todas las partes a pesar del “régimen de silencio” de Moscú, y sobre asuntos de seguridad que conciernen a la parte ucraniana.

    “Trabajamos para que esto contribuya a acercar una paz digna y garantizar la seguridad. Vemos que incluso en el régimen de silencio, lamentablemente, la parte rusa no es constructiva”, ha valorado el presidente ucraniano.

    Se trata del primer encuentro de estas características después del largo receso motivado por el conflicto en Medio Oriente. Según medios ucranianos, la reunión tendrá lugar en Miami y está previsto que participe el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, quien podría responder con una visita a Kiev.

    Hasta el inicio de la guerra en Irán, Estados Unidos había intervenido como intermediario entre rusos y ucranianos en una serie de encuentros en Suiza y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en los que habían quedado de manifiesto las grandes diferencias entre las partes, logrando apenas acuerdos de índole humanitaria.

    Más sobre:UcraniaRusiaEstados UnidosGuerraIrán

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