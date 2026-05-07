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    Ricardo Gareca recuerda su paso por la Roja y el conflicto que tuvo con Arturo Vidal: “Es como Messi acá”

    El técnico argentino repasó su campaña con la Selección Chilena en las últimas Eliminatorias, trayendo el recuerdo del volante de Colo Colo al que no quiso llamar en un principio.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Ricardo Gareca recordó su paso como técnico de la Roja. En una entrevista con el programa Buen Día ESPN, el entrenador argentino se refirió al complicado paso que tuvo en las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 y el conflicto que tuvo con Arturo Vidal, a quien evitó citar en las primeras nóminas de la Selección.

    “Yo dirigí a la selección de Chile. Más o menos arranqué ahí y después ya no encontraba el camino”, introdujo el Tigre.

    Luego, evaluó el presente del Equipo de Todos. “Chile está en la etapa de los recambios permanentes de entrenadores que no le hace nada bien a la selección. Llega un momento en el que tienen que definirse por un entrenador y decir “este es el que yo elijo y este es el que respaldo” por por lo menos dos procesos”, expuso.

    “Vas conociendo a los jugadores del medio local, a los del extranjero y vas definiendo una línea de juego que le asiente a Chile. Por eso los dirigentes tienen que estar muy claros en el momento de dirigir y muy claros en el momento de respaldar después, más allá de la presión. Cuando los resultados no se dan, presiona todo el mundo”, continuó.

    También tuvo palabras para las diferencias que tuvo con Arturo Vidal: “En un momento se expresó, tiene esos programas de streaming, y hoy día el jugador se expresa directamente. Son otras épocas, y yo lo entendí. Es un ídolo a nivel nacional y por ahí yo me demoré en convocarlo, entonces él se expresó. Fue bastante duro conmigo, pero a mí ese aspecto...”.

    Es un ídolo, es como Messi acá. Alexis Sánchez. Todos esos muchachos le han dado mucho a la selección, entonces los tipos se expresaron, y está bien. A mí lo que me interesaba era que la selección funcione, que despegue y no podía despegar. Cuando lo convoqué me di cuenta que era un tipo positivo, un tipo realmente importante”.

    En su paso por la Roja, Gareca cosechó 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas en 13 partidos jugados. En duelos de Eliminatorias, se impuso a Venezuela y luego cosechó igualdades ante Perú y Ecuador y cayó con Argentina (2), Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia.

    Así, sumó sólo cinco puntos más de los que llevaba el interrumpido ciclo de Eduardo Berizzo

    El análisis a Marcelo Gallardo

    Ricardo Gareca también se refirió a la salida de Marcelo Gallardo del River Plate de Paulo Díaz y su posterior regreso tras irse a Arabia Saudita. “Para irse un año y medio y volver, hubiese continuado en River, un proceso exitoso. Al volver siempre hay recambios, siempre hay futbolistas que van y vienen, y se les exige nuevamente que ganen lo que ganaban antes. Y quizás en ese año y medio hubiese seguido ganando cosas. Él estaba para irse a Europa, asentarse y largar su carrera, y volver a River con el correr de los años”, indicó.

    “Después son decisiones muy personales de ellos, donde de pronto lo sedujo Arabia y se fue para esos lugares. Para mí no estaba para esos lugares por lo que hizo en River y por sus características. Estamos hablando de uno de los mejores técnicos del fútbol argentino”, agregó.

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