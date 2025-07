Ricardo Gareca no olvida los líos que tuvo por Arturo Vidal: “No llamarlo me generó problemas”

Ricardo Gareca dejó la Selección hace cerca de un mes. Eliminada de todo, por cierto. Había llegado a Juan Pinto Durán con la misión de enrielar un camino que ya había partido mal con Eduardo Berizzo al mando, pero, en la práctica, terminó haciéndolo peor: la Roja ocupa el último puesto en el ya fallido camino hacia el Mundial de 2026. Le quedan los partidos frente a Brasil y Uruguay, en los que solo puede aspirar a hacer un poco más decoroso el fracaso.

El Tigre se ha abierto a analizar el proceso, siempre en medios extranjeros. A los chilenos, como El Deportivo, les ha pospuesto sistemáticamente las solicitudes de entrevistas. Seguramente, no quiere escuchar las preguntas que le van a incomodar.

Gareca recuerda casi todos los sinsabores, menos los que generó. En ese contexto, por ejemplo, recapitula uno de los pasajes polémicos de su gestión: la ausencia de Arturo Vidal, a quien incorporó sobre el final e incluso le entregó la capitanía. "Vidal es un histórico, un emblema. Es como Messi para Argentina. No citarlo me generó una serie de problemas, pero a él lo vi con algunos problemas y quería darle rodaje al equipo”, declaró en el programa Doble Amarilla, de la señal transandina de Dsports.

En ese marco, terminó admitiendo la importancia del Rey, quien durante su ausencia en el combinado nacional se transformó en un virulento crítico de su proceso. "Cuando lo llamé estaba en un momento ideal, la Selección necesitaba su liderazgo. Luego de lo que dijo nos pusimos de acuerdo y me quedó una buena sensación. Noté el grado de compromiso que tiene con su país, me dejó una sensación muy buena. No me puedo poner en el lugar de ‘es Vidal o yo’”, sostiene, ahora, al recordar los públicos desencuentros y la forma en que los resolvió.

Finalmente, respondió, en alguna medida, a la crítica externa. “Cuando los resultados no se dan, la prensa es igual en todos lados. La crítica aflora, sea en Argentina, en Chile o en cualquier lado. Cuando asumí creí que podía clasificar a Chile al Mundial”, planteó, otra vez, sin responsabilizarse, al menos en lo que le corresponde, de un fracaso absoluto en el objetivo para el que fue contratado con un millonario esfuerzo mediante.