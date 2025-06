La dura confesión de Ricardo Gareca: “Todo esto es un desprestigio para Chile y para mí”

Ricardo Gareca tiene mucho que explicar. La Roja figura en el último puesto de la tabla de las Eliminatorias. Este martes, ante Bolivia se juega la última opción de colarse en el repechaje. La matemática, porque la probabilística corre por un carril distinto: en el final del complejo camino hacia el Mundial de 2026, la Selección debe visitar a Brasil y recibir a Uruguay. El propio estratega planteó la división conceptual

El Tigre tenía pensado no hablar. Finalmente, lo hizo. Para volver a reflejar sensaciones e, incluso, para vislumbrar el fin de su ciclo en la banca de la Roja.

La dura confesión de Ricardo Gareca: “Vivir esta situación, para mí, es muy angustiante”

Después del partido frente a Argentina, un abatido Gareca se presentó ante los periodistas. Lo hizo, en rigor, en dos tandas. Primero pasó por la sala de conferencias. Ahí se mostró abatido, como resignado a no encontrarle respuesta al actual momento de la Roja. Incluso, llegó al límite de concederle razón al análisis de uno de los profesionales, que le reprochó la utilización de Felipe Loyola como lateral cuando brilla como mediocampista en Independiente. De hecho, en el segundo lapso frente a Argentina se vio mejor en su puesto habitual. En El Alto irá desde el inicio como mediocampista.

Gareca, en Pinto Durán (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Después, el Tigre se detuvo en la zona mixta dispuesta en el Estadio Nacional. Ahí volvió a intentar explicar la caída ante el campeón del mundo, aunque priorizando la positiva imagen de la segunda etapa. En ese trayecto escuchó agresivas preguntas, relacionadas con una potencial renuncia. Ahí apuró el paso. No se refirió a una eventual dimisión.

Ahora, pausadamente, fue dejando reflexiones. “Lo voy a tomar como un aprendizaje. Yo pierdo en todo esto. No estoy acostumbrado a vivirlo desde este lado de la tabla de posiciones”, reconoce, por ejemplo, respecto de los efectos que produce esta campaña en su carrera.

“Tener la calidad de jugadores que tengo y estar en estas circunstancias, jamás lo hubiera esperado. Es un desprestigio para Chile y para mí también. Soy un técnico que he tenido traspiés, pero vine con una enorme expectativa. No vive para esto. A todos nos pena y nos duele. Hay que pelear, luchar, dar la cara”, insiste.

“Es fútbol y más de eso no les puedo contestar. Siempre los he atendido. Vivo una situación tensa, que no me gusta vivirlo. Tenía enormes expectativas con Chile”, sostiene.

El momento más difícil

El estratega va más allá. “Es el momento más difícil (de su carrera), porque en otra etapa a uno lo agarra más joven. Vivir esta situación, para mí, es muy angustiante. No veo otra que dar la cara. Con ustedes, con los muchachos. Muchos pensarán que un cambio es lo ideal. Me preguntaron si era terco y sí, terco soy. Es lo mío. Quiero dar vuelta la situación. Pero, bueno, es lo que me toca”, sentencia.

Después, aborda su futuro, considerando una posible salida después del partido en El Alto. “Si toca lo que toca, lo que vos decís, somos unos agradecidos. Nos han tratado maravillosamente bien. Las críticas se justifican. Eso no invalida mi estadía. Ha sido, es, con mucho respeto. Si bien no soy un tipo que sale, vivo en Santiago. Mi familia vive en Buenos Aires. No voy a los estadios, pero tengo un núcleo de jugadores que los tengo en la mira. Si no estamos nosotros, Chile tendrá un completo informe”, explica.

“Nos han brindado todos los medios. Con los muchachos no he tenido ningún incidente. Me gustaría que vuelva ese sentido de pertenencia, de lo que significa representar a Chile. A veces hay cuestiones personales, que las tengo que entender”, añade.

Mueve la pizarra

Garece puede estar enfocándose en lo futbolístico. En la antesala de la visita a El Alto, el técnico opta, esta vez, por la lógica. No contará con Guillermo Maripán ni con Arturo Vidal, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, lo que ya le obligaba a realizar modificaciones. Sin embargo, las más significativas son estrictamente posicionales. Y, en ese contexto, dan cuenta de la decisión del DT de utilizar a los jugadores en las funciones en que mejor rinden cada fin de semana.

Así, por ejemplo, el cambio más significativo es el paso de Felipe Loyola al mediocampo. Ahí brilla en cada partido de Independiente, lo que le ha valido ser considerado como uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. Sin embargo, inexplicablemente para muchos, Gareca insistía en utilizarlo como lateral derecho, el puesto en que irrumpió a la alta competencia, durante su paso por Huachipato.

En la franja derecha, los últimos aprontes de la Selección han mostrado a Fabián Hormazábal, de gran presente en la U y quien realizó esa función en el partido frente al campeón del mundo, cuando Loyola pasó al mediocampo.

La defensa la completarán Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo. En el arco seguirá Brayan Cortés.

En la mitad del campo, además de la presencia de Loyola y la ya asegurada de Rodrigo Echverría, el Tigre optará por Marcelino Núñez. La figura del Norwich City será el más adelantado de los mediocampistas, una posición que, teóricamente, le permite aprovechar su principal virtud: el disparo de media distancia.

En la ofensiva será el único sector en el que el seleccionador mantendrá los nombres y las ubicaciones que dispuso ante los transandinos. Lucas Cepeda, Alexis Sánchez y Darío Osorio conformarán el tridente que tendrá como misión aportar los goles que la Selección necesita para mantenerse aferrada a la ilusión, la última que queda y por tenue que parezca.