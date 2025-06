Arturo Vidal se enfrenta con Fernando de Paul. La escena se registra a vista y paciencia de todo el mundo. El Rey ha cometido un error: el autogol que ponía en ventaja a Deportes Iquique sobre Colo Colo. Pudo elegir otro camino: asumir el yerro. Sin embargo, optó por responsabilizar al golero, aparentemente, por no haber salido del arco para interceptar el balón. El diálogo, por cierto, tampoco es extraño en cualquier partido de fútbol. Lo hace distinto la resonancia de los personajes y del Cacique. El conflicto rebotó en la prensa internacional.

El lío continúa en los vestuarios. La transmisión televisiva muestra con claridad cuando el mediocampista encara al guardameta. “Tuto, ¿me tenís que decir algo?“, lo desafía. El registro en vivo finaliza con funcionarios del club popular interviniendo para que las imágenes no se siguieran difundiendo. Nadie sabe, en rigor, qué pasó puertas adentro. Por cierto, hubo quienes, como Johnny Herrera, que se atrevieron a apostar por el eventual ganador en un enfrentamiento. El mediocampista terminó bajándole el perfil a la pelea. ”Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien. Discutí 100 veces dentro de la cancha, en los camarines, con mis compañeros, pero no pasa nada, somos una familia”, declaró. Reforzó varias veces la idea.

Arturo Vidal se transforma en un lío para Colo Colo: la lista de problemas que tienen al Rey en la mira de Blanco y Negro

De lo que no hay dudas es de que el King suma otro problema en un 2025 demasiado turbulento. Y que, incluso, sin afán de justificarlo, su reacción también puede ser una explosión por todo lo que ha vivido en las últimas semanas. La última controversia tuvo que ver con la millonaria propuesta que recibió del Pachuca para jugar el Mundial de Clubes. Blanco y Negro la descartó, generando la molestia del futbolista.

No hay que escarbar demasiado para encontrar otras igualmente recientes: Vidal todavía debe responder respecto del vínculo con la casa de apuestas que lleva su apodo (JuegaConelKing), lo que está en la mira del club y, peor aún, de la Conmebol. De hecho, los cuestionamientos surgieron después de una expulsión ante Racing que resulta impropia para un jugador de su experiencia.

Arturo Vidal, en el partido entre Iquique y Colo Colo (Foto: Photosport) ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

No fueron los únicos que recibió: hubo quienes se molestaron por su participación activa en el lanzamiento de una hamburguesería. La conclusión era categórica: más allá de la fortaleza mental que oriundo de San Joaquín ha exhibido en toda su vida, los distractores eran demasiados.

Molestia

En Macul, la molestia con el Rey abarca varios elementos. En principio, porque por su trayectoria, e incluso por los 38 años que acusa su carnet, no justifican una reacción tan destemplada contra un compañero. Y, luego, fundamentalmente, por el cúmulo de incidencias que lo han tenido en el centro de la tormenta.

La desilusión también abarca, según revelan en el club, el rendimiento futbolístico que ha exhibido en la actual temporada, muy distante del que alcanzó en 2024, cuando se transformó en la principal figura del Cacique y justificó con creces una renovación millonaria: firmó por otra temporada a cambio de $ 120 millones mensuales más bonos, lo que lo transforma, con holgura, en el jugador más caro del estelar plantel albo.

No es, por cierto, la primera vez que Vidal despierta dudas. Su contratación, en la antesala de la temporada 2024, se definió en una votación dividida entre los bloques que se disputan el control de Blanco y Negro. El denominado bloque Vial, incluso, pidió exámenes médicos adicionales a los que suelen realizarse a los fichajes casi por protocolo, antes de visar una operación millonaria. Para esta temporada, eso sí, con el brillante rendimiento del futbolista tanto a nivel local como internacional, a nadie se le pasó por la mente cuestionar su vigencia.