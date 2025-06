Arturo Vidal rompe el silencio tras su pelea con Fernando de Paul en el empate de Colo Colo

Arturo Vidal intenta dejar atrás su jornada oscura en Iquique. El volante fue el principal antagonista de Colo Colo en el empate que vivieron en el Tierra de Campeones. Se perdió un penal y marcó en propia portería. Además, discutió duramente con el arquero Fernando de Paul. Primero en la cancha y luego en la zona de vestuarios.

El guardameta le recriminó su autogol al King y este le respondió que estaba mal ubicado. Cuando el mediocampista se acercaba al portero, llegó Alan Saldivia a intentar apaciguar los ánimos. “Lo vemos afuera”, lanzó el mediocampista.

Pese a que transcurrieron los minutos, la tensión no pasó. Después del pitazo final, la pelea se trasladó a la zona de vestuarios. Ahí el volante volvió a encarar al arquero. “Tuto, ¿me tienes que decir algo?”, le gritó Vidal a su compañero. En ese momento, miembros del staff de Colo Colo cerraron las puertas y taparon las cámaras de TNT Sports.

Minutos más tarde, Vidal salió del camarín y habló con los medios. Ahí abordó su encontrón con el arquero. “Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien. Discutí 100 veces dentro de la cancha, en los camarines, con mis compañeros, pero no pasa nada, somos una familia”, dijo en zona mixta.

Pese a que intentó bajarle el perfil, el ex Bayern Múnich se notó molesto. “Es normal... ¿cuántos partidos han visto?, ¿no pelean en sus familias?... Ahora salimos todos, somos todos amigos y tenemos un equipazo, no pasa nada, alegamos y nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada”, enfatizó el seleccionado nacional.

Vidal tuvo dos encontrones con Fernando de Paul.

En esa línea, explicó como se dio la situación. “Fue que los dos hablamos un poco, pero eso queda ahí, de verdad que estamos bien, son discusiones que pasan. Ustedes trabajan con jugadores retirados, pregúntenles que pasa en el camarín. Fueron dos palabras y quedamos como amigos, no pasa nada, no es importante, siempre pasan en los camarines”, sentenció.

Nuevamente, Vidal mantuvo el tono alto. “¿Esa es su noticia? Pregúntenme del partido... la pelea fueron dos palabras. ¿Vinieron a ver la pelea o qué? Yo soy futbolista, jugué hoy, empatamos. Nos perdimos muchos goles. Lo otro no es importantes, ¿ves fútbol? Las cosas se arreglan, somos una familia. Tenemos que mejorar... me perdí un penal, un autogol de mala suerte. Nos vamos tristes, porque tuvimos varias ocasiones sin concretar”, remarcó.

“Tengo que ver el partido... perdí una pelota que terminó en gol, un penal. Quiero pedirle disculpas a la gente, se vio feo. Pero estamos más unidos que nunca”, dijo.

Por otro lado, el volante habló de la opción que tuvo de salir al Pachuca. “El presidente ya dijo que fue verdad. Era atractivo. ¿A qué jugador de 38 años vienen a buscar? Hubiese sido lindo, pero yo soy de Colo Colo y estoy feliz acá. No quiero salir, estoy con todo mi corazón, a gusto con mi familia”, sentenció.