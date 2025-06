No solo el fracaso de la Roja: los errores de la gestión de Pablo Milad que agotan la paciencia de los clubes

“No hay ninguna excusa para no ir al Mundial. Con seis cupos y medio, no hay ninguna excusa. Además, con un rival directo (Ecuador) que parte con tres puntos menos será una ayudita”. La frase corresponde a Pablo Milad y fue emitida en entrevista con El Deportivo luego de su reelección. De eso, casi tres años. Cuando inició su segundo mandato en la ANFP, el curicano dio a entender que en este período podría trabajar las materias que tuvo pendiente en sus primeros dos años. Ahí se justificaba en que tomó un organismo en crisis.

Este martes, la selección chilena firmó un nuevo fracaso al confirmar que no estará en el próximo Mundial. Es colista en las Eliminatorias y, a dos fechas del cierre, no tiene chances matemáticas de acceder ni siquiera al repechaje.

A un año y medio de las próximas elecciones, el gobierno del exintendente del Maule enfrenta una dura crisis. Por primera vez, el expresidente de Curicó Unido dio señales sobre su futuro que inquietaron a la industria. “Que me lo digan. Todo se habla”, señaló este miércoles cuando fue consultado por la molestia que existe en algunos clubes por su gestión. En la interna, sin embargo, explicó que nunca quiso abrir la puerta a su salida. Su intención es dar explicaciones a los elencos que sigan cuestionando su forma de trabajo.

En el Consejo de Presidentes, Milad ha perdido apoyo. Algunos clubes que se cuadraron desde el inicio con su gestión, ya tomaron distancia. “Cuesta un poco aconsejarlo. Le doy mi opinión en muchas cosas, muchas veces no me han hecho caso. El tema de cómo se comunica a la opinión pública las actividades del fútbol es muy deficiente”, señalaba Juan Tagle, presidente de Cruzados, hace algún tiempo. La UC fue uno de las instituciones que trabajó para lograr la reelección de Milad.

En marzo, incluso, Jorge Contador, el timonel de Coquimbo Unido, criticó con dureza su gestión. “No ha logrado los objetivos. Los que él mismo se fijó. Me parece que cuando uno no logra los objetivos, el trabajo, por muchas ganas que uno le ponga, no da frutos. En el fútbol formativo, no hay crecimiento. Si no lo hay, el recambio se transforma en buenas intenciones”, sostuvo el también exdirector de la ANFP.

En medio de la crisis, ya asoman algunos eventuales candidatos para las próximas elecciones, que se debiesen realizar en noviembre del 2026. El primero es Jorge Yunge, actual vicepresidente de la ANFP, quien hace tiempo está interesado en tomar la testera. Según ha podido averiguar El Deportivo, el exdirigente de Rangers siempre ha querido liderar la casa del fútbol, más allá de que constantemente se desmarca cuando se le consulta.

Otros equipos miran con atención a Fernando Aguad, uno de los directivos con más poder en Palestino, quien ya buscó el sillón de Quilín en una elección anterior. El expresidente de los árabes gusta por su rol empresarial y por la gestión que ha logrado levantar en el equipo de La Cisterna, que hoy se anota como uno de los equipos más competitivos a nivel nacional e internacional del país.

En WhatsApp ya hay un grupo de presidentes de Primera División que debaten a diario del presente del fútbol chileno. Incluso, este miércoles hicieron circular entre ellos mismos la noticia en la que el curicano estaba dispuesto a renunciar. “Estamos trabajando para ayudar a Milad, no para sacarlo. No veo a Pablo saliendo antes del plazo estipulado. Eso sería un gollpe muy duro para la industria”, dice un directivo presente en ese chat.

Milad vive su peor momento en la ANFP. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Molestia creciente

En el Consejo de Presidente no le perdonan a Milad algunos puntos de su gestión. Por lo mismo, durante la última cita celebrada, el curicano debió defenderse y dar explicaciones frente a los reclamos de varios clubes.

Uno de los puntos que sigue dando vuelta entre los equipos chilenos es la disminución en la inversión del fútbol joven. Hoy los gastos corren por parte de la ANFP y por los equipos que compiten. “Los clubes asumieron el costo de pagar la mitad de lo que cuestan los torneos. Los de Primera División pagan más que los de Primera B. Y los tres grandes no pagan más que el resto, que era uno de los temas complicados”, indican desde el organismo. El total del financiamiento es de $3.134.004.160.

El año pasado, la inversión alcanzaba los $3.488 millones anuales. A pesar de que ya se ha definido el nuevo esquema, en el Consejo de Presidentes se acordó que 2025 será un año de transición. Esto implica que, una vez concluida la temporada, se reabrirá el debate para ajustar y perfeccionar el sistema.

Esta baja en los recursos se dio en buena parte por el fin del vínculo de la ANFP con casas de apuestas como principal auspiciador. Era una inyección de dinero importante que en Quilín dejaron de recibir luego de que se declararan irregulares, en 2023. En ese momento, el naming rights de la Liga de Primera se perdió. Algunos directivos culpan a Milad de no haber buscado un mecanismo para que se respetara el contrato. Lo acusan de no dar pelea, mientras muchos otros deportes en el país siguen financiados por las agencias de azar deportivo.

Por otro lado, desde la ANFP han existido quejas por la falta de auspiciadores. Sin embargo, los opositores más férreos a Milad tampoco le ceden este punto, ya que ven que tiene dificultad para hallarlos. El directorio se justifica en el mal momento de la Selección. Eso los ha llevado a perder contratos importantes e históricos, como el que existía con Coca-Cola.

Cabe mencionar que la ANFP lleva casi siete meses sin gerente general. Tras la salida de Pablo Silva, quien no cumplió con las expectativas comerciales del actual directorio de Quilín, el cargo sigue vacante.

El juicio

En Quilín, el principal golpe económico, eso sí, vino por parte de Turner. Producto de los partidos que no se alcanzaron a disputar en 2019, a causa del estallido social, más los meses sin fútbol del calendario siguiente, a raíz de la pandemia de Covid-19, Warner alegó que sufrió graves perjuicios económicos, principalmente a raíz del no pago de los cableoperadores, consecuencia de la fuga masiva de suscriptores por la escasez de contenido. La estación planteó que tuvo que llegar a acuerdos de urgencia con dichas empresas para poder recibir una parte de los ingresos pactados, ya que se encontraba en una compleja situación financiera por culpa de la falta de fútbol y la poca colaboración de la ANFP en llegar a un acuerdo.

TNT Sports recibe múltiples críticas en redes sociales. Foto: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En 2024, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago la condenó a pagarle a Warner la suma de $25.856.250.000 por la demanda que interpuso la multinacional dueña de TNT Sports, la estación televisiva dueña de los derechos de televisación del fútbol nacional, a título de indemnización.

Los clubes de Primera División ya asumen que durante los próximo ocho años deberán pagar cerca de 18 millones mensuales por el castigo (se les descontará del dinero que les paga TNT). Los de la B, casi 9 millones. Este punto también genera debate, ya que algunos dirigentes plantearon que se debía negociar, pero Milad y su directiva quisieron ir hasta las últimas consecuencias. Cabe señalar, sin embargo, que el curicano solo actúa como mediador y que la ANFP no recibe ingresos por este negocio.

Por lo mismo, durante las últimas semanas, una mesa de trabajo que componen Michael Clark, Juan Tagle, Aníbal Mosa, Felipe Muñoz, entre otros directivos, ha intentado acercarse a la cadena televisiva para intentar llegar a un acuerdo. La idea es saldar la deuda con productos que puedan cubrir la sentencia. ¿Las ideas? Torneo de Verano o más partidos durante la temporada para generarle más ganancia al principal socio comercial de los clubes.

Escasa comunicación

Durante los últimos meses, algunos clubes apuntan a Milad por la escasa comunicación que ha tenido con el Consejo de Presidentes. Existió molestia por el anuncio de la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile sin antes haberles informado.

“El proceso de separación más profundo entre la ANFP y la Federación ya ha comenzado con el acompañamiento de Conmebol. Y apunta a una institucionalidad deportiva más robusta, moderna, transparente, bajo un modelo y una estructura aceptada por FIFA”, señaló Milad hace algunas semanas. Una declaración que generó más ruido interno del ya existente dentro de los clubes que componen el Consejo.

Por lo mismo, de acá en adelante, el timonel se comprometió a conversar con los dirigentes antes de realizar anuncios de manera pública.

Dardos del gobierno

Otro de los puntos que molesta a los clubes es la pasividad del timonel frente a los constantes ataques del gobierno. En la última cuenta, por ejemplo, el Presidente Boric cuestionó el manejo de las dirigencias frente a la violencia en los estadios.

“Sacamos poco con que el Estado cumpla su parte de la pega si los clubes deportivos y su Federación, en particular la ANFP, no asumen las obligaciones que le impone la ley“.

“En la medida en que se sigan resistiendo a ello, son ellos los responsables de privar a la familia de la alegría del fútbol“, señaló la máxima autoridad.

Por lo mismo, la rápida y dura respuesta de Milad fue aplaudida por los dirigentes. “El Gobierno, lamentablemente, ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad que aquejan al país.Hemos realizado todo un trabajo de modernización normativa y hemos implementado el RNH (Registro Nacional del Hincha) con más de 650.000 personas inscritas. Nunca fuimos escuchados por Estadio Seguro para trabajar conjuntamente en esto. Sin embargo, la desidia del gobierno frente a estos temas llevó incluso al término de Estadio Seguro", se quejó el curicano en El Deportivo.

Este domingo, sin embargo, en estas mismas páginas, otra autoridad de gobierno criticó su defensa. Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, abordó sus palabras.

“La respuesta del Presidente de la ANFP no es la del representante de una organización de la sociedad civil, es más bien la de un político activo; y si es así, mejor sincerarlo. Me sorprendió que recordarles que hay que cumplir la ley generara tanta preocupación en ellos.

De paso, repasó a los equipos del fútbol chileno. "Yo creo que los clubes y la ANFP son un eslabón débil en la estructura de seguridad. Hoy día cualquier persona que realice un evento masivo tiene que cumplir con una serie de obligaciones y a partir de noviembre van a ser más estrictas (...)