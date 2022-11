Pablo Milad: “Debo mejorar los ejecutivos que me acompañan, que están a cargo de la ANFP”

Han transcurrido casi cinco días desde que Pablo Milad fue reelecto como presidente de la ANFP. Con una victoria aplastante en la segunda vuelta, en la que se impuso por 34 a 15 a Lorenzo Antillo, el curicano logró asegurar su continuidad hasta 2026. En conversación con La Tercera, el también vicepresidente de la Conmebol realiza una autocrítica de su gestión y se muestra entusiasmado con el futuro.

Sinceramente, ¿pensó que ganaría con un respaldo de 34 votos contra los 15 de Lorenzo Antillo?

Nosotros calculábamos que podría ser entre 32 y 36 votos si pasábamos a segunda vuelta con Antillo. Si pasaba Aguad se nos complicaba un poco el cálculo por no saber el destino de los votos de la lista de Lorenzo. Sí sabíamos que algunos de ese grupo votarían por nosotros. Estaba convencido de que casi el 100% de la lista de Aguad votaría por mí.

Usted ha sido bien criticado por los clubes por su gestión. ¿No le llamó la atención el respaldo recibido?

Es que nosotros hemos aplicado la normativa para todos iguales en cuanto a los estatutos. No hemos hecho excepción con nadie y hemos aplicado al pie de la letra lo que nos faculta. Hemos sido equilibrados. Soy un hombre de diálogo, trato de llegar a un entendimiento aplicando la normativa para todos iguales. Eso a algunos les gusta, a otros no. Yo no aplico sesgo político, sino aplico un criterio normativo. Siempre habrá gente que no le guste mi gestión.

¿Las críticas fueron excesivas?

Lo que pasó fue forzado, la mayoría de las cosas. Recibimos la ANFP con un problema económico grandísimo. No había fútbol. Nosotros en 28 días sacamos adelante el torneo. Después vinieron los no pagos de los patrocinadores, los juicios históricos de la ANFP. Ha sido una época difícil, en pandemia, con una hipersensibilidad a cualquier tipo de situación. Sacamos el doctorado en estos dos años que hemos pasado.

¿Qué debe cambiar el Milad de antes al que fue reelecto?

Soy una persona que siempre trabaja por convicciones de tener buenas relaciones. Mi mayor valor son las relaciones humanas y el trabajo en equipo. Pero tengo que corregir cosas. El estar metido en todo me ha producido un desgaste energético familiar y de salud bastante significativo. Debo mejorar los ejecutivos que me acompañan, que están a cargo de la ANFP. Debemos ser más prolijos en muchas cosas en las que hemos tenido problemas. En eso reconozco mi culpa, porque he tenido que trabajar más allá de lo normal de un presidente por el hecho de no tener un acompañante eficaz. Eso es culpa mía, por ser un hombre tan tolerante y aguantar tantos fallos sin hacer cortes de cabeza.

Lo apoya la UC. ¿Cómo se ganará el respaldo de Colo Colo y la U?

Colo Colo está con nosotros, siempre lo estuvo a través de Aníbal Mosa. Independiente de los conflictos internos que puedan tener, Aníbal Mosa, que es el mayor accionista de Colo Colo, es aliado. La UC tiene una mirada de funcionamiento, de reconocer el trabajo que hemos realizado en un periodo difícil.

Y Universidad de Chile....

La U. de Chile era un aliado hasta que llegó esta nueva administración. Lamentablemente ellos se han distanciado y han sido parte de una oposición por pensar que no queremos ayudarlos o que queremos perjudicar a su institución, algo que es todo lo contrario. Ellos creen que estamos en contra de Universidad de Chile, pero eso no es así. No estoy en contra de ningún equipo. Universidad de Chile se tiene que sumar porque nosotros queremos cosas buenas para el fútbol chileno. Y los que quieren se unirán para seguir creciendo, y los que no tendrán que estar marginados en una oposición de pura crítica, destrucción y eso no le hace bien al fútbol.

Pablo Milad junto a Jorge Yunge, luego de la elección de directorio de la ANFP. Foto: Karin Pozo/AgenciaUno

Su gran deuda de su primer periodo fue la violencia en los estadios...

Sí, claro. Esa es mi prioridad número uno. Estamos trabajando de la mano con Felipe de Pablo. Hay una hoja de ruta que estamos siguiendo por la parte legal que es validar primero nuestro derecho de admisión, que será aprobado durante los próximos días por el consejo. Se incrementarán las penas por el mal comportamiento en los estadios. También estamos validando el registro nacional del hincha, que será por dos vías: por registro civil o por la exigencia que se puede implementar en la venta de las entradas. Es con una fotografía del carnet que servirá para identificarlos para que quede en una base de datos y se podrá reconocer a través de un detector facial.

¿Se mejorará el nivel de los guardias en los estadios?

Se validará un nuevo guardia de seguridad especializado en el estadio, con implementación y facultades propias. Tendrán mayor respaldo y darán un mayor soporte de apariencia que entregue más tranquilidad a la gente que vaya a los estadios.

¿Los carabineros volverán a estar visibles en los estadios?

Hay un déficit de carabineros para la comunidad y creo que es muy difícil que vuelvan presencialmente. Primero, porque han bajado mucho las postulaciones a carabineros. Hay muchas personas que se han retirado de carabineros. Por la exposición, por las faltas de respeto que sufren. No es solo en el fútbol. El problema de violencia y mal comportamiento de la gente es en todos lados, no solo en los estadios.

¿El fútbol chileno se transformó en algo indeseable?

No podemos canalizar todo en un indeseable. Es por ciertas situaciones, por ciertos equipos. Si analizamos porcentualmente los hechos que han pasado, no difieren mucho de otros campeonatos. Tiene una sensación mediática diferente, sí. Pero es porque ahora hay una hipersensibilidad a lo que es el tema de la conducta. Sí hay un rechazo a que se efectúen partidos por inseguridades, por miedo a que pasen hechos que puedan comprometer a los que autorizan un partido. Las autoridades tienen que tomar conciencia que es un evento deportivo, que han pagado justos por pecadores.

Otra tarea pendiente es mejorar la relación con el gobierno....

Eso viene. Llevan muy pocos meses (el gobierno), ha sido difícil, lo entiendo. Pero hemos acercado muchas posiciones. Hemos tenido bastantes reuniones con diputados, senadores, con la comisión de deportes, con delegados presidenciales. Al ministerio ya le solicitamos una reunión con el subsecretario y con la Ministra del Interior, que es fundamental para llevar el plan de seguridad en los estadios. A todos nos conviene que mejoremos la seguridad en los estadios.

¿Por qué la ministra del deporte Alexandra Benado no lo atiende? ¿Tiene algo contra el fútbol o contra las sociedades anónimas?

No, yo creo que le falta información a la ministra. No creo que haya una mala disposición contra el fútbol. Ella fue futbolista. Creo que le falta información y yo feliz se la doy. Tenemos una reunión esta semana y hablaremos muchos temas relacionados a la sociedad anónima, a lo que es la separación de la ANFP y la Federación. No creo que haya mala disposición, creo que hay falta de información.

¿No cree que su militancia política, que lo vincula a la derecha, le pasa la cuenta con el actual gobierno?

No. Siempre he dicho que fui del fútbol a la política y volví al fútbol porque la política no me gustó. O me gustó por una parte altruista que tuve. Nunca he mezclado la política con el fútbol. Para mí no tiene relación en absoluto.

¿Volverán los torneos cortos?

Hay una comisión trabajando. Si hay dos posiciones se llevarán al Consejo de Presidentes para que voten.

¿Se aumentará el número de extranjeros en los equipos?

También lo definirán las comisiones. Tenemos que consensuarlo con el SIFUP. Dentro de las comisiones se han presentado opciones. Una de ellas es permitir a un extranjero que lleve más de tres años en Chile porque ya está en proceso de lograr la nacionalidad. También está la posibilidad de traer a un extranjero y que no cuente si tiene más de 100 partidos de Primera División en otra liga de Sudamérica o europea para darle más nivel y compensar a los equipos con participación internacional.

¿Avaló la declaración que realizó Jorge Yungue en la que exculpa a Antofagasta del papelón ante Palestino?

La declaración de Jorge deja en claro que el directorio no tiene la atribución de decretar la fuerza mayor y por eso realizamos la denuncia para que los tribunales autónomos de la ANFP decretaran si existía una falta o no. Esta declaración es lo mismo que hice yo, Sandra Kemp (secretaria ejecutiva), Yamal Rajab (gerente de ligas). Todos participamos porque presenciamos y fuimos testigos de todos los hechos.

Pero cómo justifica que la declaración de Jorge Yungue se realizara el mismo día de la elección de la ANFP.

Si bien en la carta aparece el 8 de noviembre, Jorge la firmó y la entregó un día después, el 9. No se realizó el 8, el día de la elección.

¿No fue una medida para asegurar el voto de Antofagasta?

No, para nada. Cuando gané hace dos años Antofagasta también estuvo conmigo. Durante estos dos años ha sido un colaborador importante en nuestra gestión.

La resolución del caso Byron Castillo dejó a Chile sin Mundial. ¿Qué opinión le merece?

Esto se fue dilatando en el tiempo principalmente por el tribunal de FIFA. El tiempo nos dio la razón de manera parcial. Creo que la decisión hubiese sido diferente si faltaran cuatro meses para el Mundial.

¿Van a pedir indemnización por no participar en Qatar?

Sí, eso lo vamos a pedir, pero eso lo tiene que dictaminar el TAS. El TAS le puede decir a la FIFA que nos debe dar una indemnización.

¿Se debe clasificar sí o sí al Mundial 2026?

No hay ninguna excusa para no ir. Con seis cupos y medio, no hay ninguna excusa. Además, con un rival directo (Ecuador) que parta con tres puntos menos será una ayudita.

¿Francis Cagigao seguirá al mando de la dirección de las selecciones?

Francis ha hecho un trabajo de consolidación, de cimentar las estructuras. Ha sido clave para fijar la hoja de ruta. Creo que ha hecho un trabajo difícil por el hecho de armar todo y no ha sido valorado. Lo tenemos que evaluar sentaditos, con un informe de todas las selecciones.

¿La continuidad de Cagigao depende de una rebaja de su salario?

No, no pasa por eso. Una persona cuando va a renovar puede pedir más, eso es lógico. Siempre se da. Pero no pasa por ahí de pedir más o dar menos. Se evaluará su trabajo.

¿Hay caja en la ANFP?

Nos hemos estabilizado económicamente. Te podría decir que terminaremos con números azules este año. Eso nos va a ayudar a modificar la reestructuración de la Selección, como los premios de los jugadores de la Roja que irán al fútbol formativo.

¿Los futbolistas ya no recibirán los millonarios premios de periodos anteriores?

No, ya no. Es una decisión tomada por el directorio de la federación. Estandarizamos todos los premios, un plan común para que los dirigentes que lleguen no se pongan creativos. Algunos dirigentes nos dejaron una herencia terrible en relación a los premios y nosotros no queremos que esos recursos se vayan directamente a las arcas personales.

¿Qué atributos tiene Roberto Tobar para ser el jefe de los árbitros?

Eso está en evaluación. Hoy en día necesitamos un presidente, pero también necesitamos un equipo de trabajo para seguir en la línea con la Conmebol y la FIFA. Queremos una comisión que evalué a los árbitros que pasen de amateur a profesional. Esta comisión evaluará a los árbitros anualmente para ver si siguen o no el otro año. Antes entraban y se jubilan. Ahora será año a año.

Su reelección en la ANFP también le asegura la vicepresidencia de la Conmebol...

En enero asumo el cargo. Es algo que me llena de orgullo. Uno a veces piensa que a uno lo valoran más afuera que en su país. Me alegra por la presencia que tendremos. Más cuando existía una cierta distancia entre la Conmebol y Chile.

¿Aspira a ser presidente de la Conmebol?

Eso es paso a paso. Tenemos que ir creciendo, aprendiendo. Tengo mucho respeto por la gestión impecable que ha hecho Alejandro Domínguez. Son profesionales de primer nivel que han mejorado la transparencia y el nivel de los torneos. Hay que caminar, mirando al frente, no pisando a nadie y el destino dirá lo que viene para mí.