Con paliza en la segunda vuelta: Pablo Milad es reelecto como presidente de la ANFP hasta 2026

El mandato de Pablo Milad en la ANFP continuará por cuatro años más. El curicano logró los votos necesarios en la segunda vuelta de las elecciones y superó a Lorenzo Antillo por 34-15 en segunda vuelta. Será hasta 2026 el hombre fuerte del fútbol nacional.

Una victoria que se selló tras una jornada extenuante en Quilín. Las votaciones se atrasaron debido a que los directivos de Unión La Calera llegaron recién a las 12:45 del día a la sede del fútbol nacional, pese a que en un comienzo la ceremonia estaba programada al mediodía. Aquello incluso provocó que la gente de Palestino pidiera que no se les considerara en los votos, pero esta solicitud no prosperó.

Ya en la disputa a tres bandos, quien es presidente de la ANFP desde 2020, logró llevarse la mayor cantidad de votos. Obtuvo 23 preferencias, ocho más que Antillo y 11 más que Aguad, necesitando solo un voto de Primera División o dos de equipos de Primera B para asegurar finalmente su victoria. En concreto, en la primera votación contó con el apoyo de Universidad Católica, Antofagasta, Everton, Curicó Unido, Cobresal, Ñublense, Cobreloa, Magallanes, Rangers, Barnechea, Santiago Wanderers, Santiago Morning, Santa Cruz, Melipilla, Puerto Montt, Copiapó y Universidad de Concepción.

Un desglose que le permitió llegar a la segunda vuelta con una cómoda ventaja, ya que solo necesitaba un voto de un equipo de Primera División o dos votos de equipos de Primera B. Y ahí derechamente arrasó: consiguió los 11 votos que había tenido Aguad en primera vuelta.

De esta forma Colo Colo, O’Higgins, Palestino, Unión Española, Iquique, Recoleta y Temuco también le mostraron su apoyo y llegó a 34 votos, sobre los 15 de Antillo.

Así, la ANFP vuelve a tener un presidente reelecto desde el mandato de Sergio Jadue, quien en 2015 logró la reelección, aunque sin terminar el periodo debido a la serie de delitos económicos que se desarrollaron en FIFA. Ahora Milad deberá trabajar para ser el primer mandatario de la ANFP en lograr terminar sus dos periodos, algo que hasta el momento no se ha visto en el fútbol chileno. Para que aquello funcione, estará acompañado de Jorge Yunge, Jorge Aguilar, Arturo Guzmán, Mauricio Moreno, Alberto Nuñez y Andrés Alvarado en la mesa directiva.

Cabe destacar de todas formas que Milad no tuvo un primer periodo de cuatro años (cómo está estipulado en el reglamento), ya que llegó al sillón de la asociación nacional luego de que Sebastián Moreno renunciara al cargo en 2020. Algo que igualmente no le permitió estar exento de polémicas, ya que desde que llegó a Quilín ha tenido que enfrentarse a varias situaciones complejas, tales como la no clasificación al Mundial de Qatar, el litigio con Nike y la contratación y posterior despido de Javier Castrilli como jefe del arbitraje chileno. A eso se le suma la mediática lucha judicial por dejar a Ecuador fuera de la cita planetaria que comienza este mes.

Pero para Milad lo que viene estará alejado de estos años turbulentos. Días antes de conocerse su victoria en las urnas, el ex Intendente de la Región del Maule, entregó sus sensaciones de cara a una posible reelección: “Creemos, humildemente, contar con el apoyo necesario para trabajar por los próximos cuatro años, y esperamos que sea un período donde sigamos con muchos éxitos para la industria. Sin pandemia, sin juicios históricos heredados y con el tiempo suficiente para los cambios que requiere la actividad”, comentó.