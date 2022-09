Alexandra Benado, ministra del Deporte: “Creo que es un buen momento para revisar qué es lo que está pasando con el fútbol”

Han sido días movidos para la ministra del Deporte Alexandra Benado: Santiago 2023 entra en cuenta regresiva y el proceso no ha estado exento de complicaciones. Sin embargo, es optimista. En esta conversación con El Deportivo pasará por diversos temas. Desde la Ley de Presupuesto hasta la crisis del fútbol chileno, en otras materias.

El jueves hubo directorio extraordinario. ¿Cómo estuvo esa reunión?

Teníamos que ver algunas cosas de procedimientos de la Corporación. No hay nada especial que contar, pero estamos trabajando fuertemente todos los directores junto a la directora ejecutiva.

A propósito de procedimientos, la semana pasada los canales reclamaron por cómo se le entregaron los derechos de televisión a TVN. ¿Cree que se pudo hacer mejor?

Es una decisión unánime del directorio de la Corporación Santiago 2023 y que está basada en las recomendaciones de la directora ejecutiva (Gianna Cunazza) y de su equipo especialista en estas materias. TVN es el canal de todos los chilenos y chilenas, la cantidad de cobertura que tiene; cuenta con 243 estaciones satelitales, seis centros regionales, que están en las subsedes de Santiago 2023... Por lo tanto, es una buena decisión y creo que no hay nada específico respecto de la cesión de derechos. Esto se ha hecho en todos los Juegos. No hay lucro, no hay pago económico, sino que solo una parrilla programática y una propuesta un año antes de que inicien los Juegos.

¿Pero no se les pudo dar más espacio a los canales, más allá del llamado inicial?

Los canales tuvieron una instancia, RFI, que es de testeo de mercado respecto de ciertas actividades que quiere desarrollar la corporación, y efectivamente lo que se nos informó es que en esos RFI estuvieron todos los canales de la televisión abierta y paga, y se entendió que ninguno estaba dispuesto a compartir la cesión de derechos con otros canales, sino que se entendía que el producto Santiago 2023 en exclusividad iba a tener su valor en sí. Hubo esa instancia y, según lo que nos comentó la directora ejecutiva y su equipo técnico es que la propuesta que emanó desde TVN era la propuesta indicada.

¿Qué le pareció que Canal 13 enviara una carta a la Fiscalía Nacional Económica y a la Contraloría?

No hay ningún problema. Efectivamente la Fiscalía Nacional Económica o la Contraloría son instancias a las que puede acudir Canal 13 u otra organización o estamento que sienta que algunos de sus derechos fueron pasados a llevar, pero nosotros como directorio estamos tranquilos. Es una decisión unánime, que no choca ilegalidad estatutaria ni administrativa de parte de la corporación. Por lo tanto, es una decisión que va en la línea de los Juegos. TVN tiene mucha experiencia y una cantidad de horas considerablemente mayor en otros deportes respecto a otros canales. Si hay un reclamo desde la Contraloría u otro organismo, obviamente que la corporación tendrá que evaluar lo que tenga que hacer y tomar las acciones pertinentes.

¿Cómo está el avance de las obras de los Juegos? Usted dijo que estaba muy al límite.

Santiago es el megaevento más importante que vamos a recibir como país, pero es un evento de Estado. Eso es muy importante, porque significa que les pertenece a todos los chilenos y chilenas y a todos los deportistas, y nosotros como Ministerio estamos trabajando para lograr unos juegos de excelencia, de nivel mundial y que sean austeros. Es lo que nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric. Que sean Juegos con transparencia, austeridad y excelencia nos va a determinar mucho de aquí para adelante en términos de cultura deportiva. Hoy tenemos todas las obras en proceso de ejecución. Solo el Centro de Deportes Acuáticos estaría terminando la próxima semana su cierre de licitación, con consulta de oferentes a la vista, por lo que estamos tranquilos. Los tiempos son limitados, pero vamos a llegar con todas las obras.

¿Será significativo el aumento para el deporte en la Ley de Presupuesto?

La Ley de Presupuesto tiene varias etapas; primero el Presidente tiene que entregársela al Congreso y de ahí ellos tienen que votar, y yo soy muy respetuosa de las instituciones. En temas generales, tenemos una cuota pendiente de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que tenemos que ejecutar el próximo año y, por lo tanto, esos montos están asegurados.

Usted dijo que había que aumentar el presupuesto para acelerar las obras...

Más que para acelerar, lo que ha pasado es que los costos asociados a la inflación y de los materiales nos ha golpeado a todos. No solo a Chile, sino que a todo el mundo; el rubro de la construcción ha sido uno de los más perjudicados y hay un delta ahí que va a suceder, pero que proyectamos que no va a ser más de un 10% del total del presupuesto asignado a Santiago 2023. Estamos muy tranquilos. Insisto, queremos Juegos de excelencia pero también austeros. De todos modos, quiero destacar que no es un gasto, sino que una inversión. Nunca se había invertido de esta manera en el deporte en Chile. Por lo tanto, nos hacemos absolutamente responsables de lo que eso signifique. En obras, vamos a tener tremendos centros deportivos de altísimo nivel, donde estamos generando modelos de gestión para que nos visiten los deportistas de América y hagan sus entrenamientos en Chile y no tengan que cruzar el océano e ir a España o a otros lugares, y también porque lo vamos a poner a disposición de la comunidad. Es una inversión en cultura deportiva mucho más allá de lo que estamos viendo hoy.

¿Qué le comenta el Presidente en relación a los Juegos? No ha participado en actividades presenciales relacionadas.

No puedo comentar lo que hablo (ríe). El Presidente está muy pendiente de los Juegos de Santiago 2023, pero siempre está al tanto de lo que sucede. Nosotros tenemos permanentes mesas de trabajo con todos los otros ministerios y con Presidencia también, así que estamos todos enterados de lo que está sucediendo respecto de los Juegos.

Recientemente el Mindep firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior. ¿En qué consiste esta alianza?

Estamos trabajando con la subsecretaría de prevención del delito en un proyecto para recuperar los espacios públicos, que es un eje central de nuestro gobierno. Hay 38 barrios que ya están priorizados, donde hay muchas dificultades a nivel social, de infraestructura y de seguridad, y estamos trabajando para entrar desde el Mindep con infraestructura deportiva y programas para hacer ocupación del espacio junto con la comunidad.

Hace unos días, el exfuncionario Bernardo Santander acusaba en el diario AS que usted ejerció una “cultura de la cancelación” con él. ¿Qué opina de eso?

Yo creo que aquí no hay que personalizar las cosas. Quiero aclarar dos cosas. que no maltrato a ningún funcionario ni a ninguna persona en mi vida en general y que nosotros estamos siempre sometidos a evaluación. Yo, la primera, desde el presidente de la República, y así hacia abajo todos los que trabajamos en este Ministerio. A veces las cosas funcionan y a veces no, y en este caso no funcionó desde el punto de vista laboral y se hicieron los cambios que son necesarios y en ese sentido la subsecretaria, que tiene la dependencia directa con los jefes de división, tomó la decisión de desvincularlo.

Pero él cargo contra usted y no contra la subsecretaria.

No sabría cómo contestar a eso. Nosotros teníamos reuniones periódicas con los jefes de división. No hay nada especial que pueda decir con respecto al tema.

¿En qué está la postulación al Mundial 2030?

Nuestros equipos técnicos de los cuatro países están trabajando constantemente, todas las semanas tienen reuniones por zoom y están viendo todos los detalles. Ahora tenemos que generar la corporación, que es la figura jurídica que nos va a permitir hacer la postulación, así lo exige la FIFA. Sí en Asunción nos vamos a juntar los ministros, pero lo que viene es generar esa corporación y lo más probable es que lo hagamos prontamente en Chile.

¿Qué es lo razonable para Chile?

Hay que ver lo que pasa cuando se abran las bases de la FIFA, porque hoy ya no es factible hacer un Mundial como el que veremos en Qatar. Sería imprudente adelantar. Eso sí, lo que uno observa es que no tenemos un estadio que cumpla con las exigencias de la FIFA para una inauguración o una final, con aforos sobre 80 mil personas. Obviamente hay que trabajar para tener las mayores posibilidades de recibir partidos.

La ministra del Deporte, en el exterior de la oficina del Mindep, en Providencia. Foto: Juan Farías.

Con el escenario tras el plebiscito, ¿se complican los cambios a la ley de sociedades anónimas?

Yo diría que siempre el escenario en el Parlamento puede ser cambiante más que dificultoso. Siento que he tenido una buena relación con los parlamentarios, sobre todo con la Comisión de Deportes. Si bien este proyecto no está inserto ahí, creo que es una ley necesaria. La industria del fútbol ha crecido muchísimo, se ha diversificado, es dinámica, es distinta a como era hace 10 o 15 años atrás y, por lo tanto, las leyes se tienen que ir actualizando a ese escenario. Es parte de nuestro programa de gobierno generar cambios en el eje de la administración del fútbol y del deporte en general, porque hay que mirar hacia el futuro y pensar que pueden existir ligas de básquetbol, de vóleibol o balonmano que también pueden ser profesionales, hay que abrir el escenario, y lo que nos ha parecido, desde los estudios que hemos hecho, es que la ley de sociedades anónimas nos permite hacer esas aperturas y, específicamente, con respecto al fútbol, hay cosas que hay que reglamentar y transparentar porque hoy están en un limbo un poco gris y creo que todas las indicaciones que estamos haciendo van a permitir despejar estas dudas.

¿Qué sucede con la ley para regular las casas de apuestas?

Hay dos escenarios: la ley que tiene que ver con la regulación con las casas de apuestas, donde estamos en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Es efectivo, hay que regular y eso corre por su carril, y está esta otra ley que quiere prohibir el uso de estas marcas en las camisetas. En eso hemos sido claros en decir que sí apoyamos una ley. Creemos que todas las cosas que no sean de la esencia del deporte en sí no deberían estar a la vista y paciencia de todos en una camiseta o en una implementación deportiva, porque siempre yo lo he dicho, el fútbol profesional es del ámbito privado, pero tiene un pacto a nivel público muy importante. Entonces, todos los niños y las niñas que vean a los ídolos e ídolas del fútbol ojalá no tengan que ver este tipo de cosas, que son actividades que no están reguladas.

Otra ley que impulsó este gobierno fue la profesionalización del fútbol femenino, que se está empezando a implementar con una mesa de trabajo. ¿Cuáles son sus expectativas?

Yo espero que tenga una muy buena recepción. La ley entra en vigencia el 10 de octubre. Hicimos un trabajo previo desde la promulgación de la ley, y la instalación de esta mesa de trabajo es una invitación a los clubes. Por eso estaba el vicepresidente de la ANFP, la subgerenta del fútbol femenino… Los clubes tienen una tremenda oportunidad, tienen un producto nuevo que puede generar muchos valores positivos. Además, es un público distinto, mucho más familiar, que está con la camiseta puesta al estar pendiente de lo que sucede con sus jugadoras y cuerpos técnicos. Yo creo que es una tremenda oportunidad y yo invitaría a los clubes a que no solo cumplan la ley, sino que se hagan parte del inicio del desarrollo real del fútbol femenino en Chile, en términos de la industria. Hay una tremenda oportunidad aquí y espero que los clubes estén a la altura de eso.

¿Qué le parece que no haya mayores avances en la separación de la Federación de Fútbol con la ANFP?

Sí, eso es parte de las indicaciones que hicimos en el proyecto de ley de sociedades anónimas. Creemos que una de las formas para que suceda eso es la instalación de ligas profesionales, donde los directivos de la liga no sean los mismos de la federación. La Federación de Fútbol de Chile tiene una misión que es desarrollar las diferentes disciplinas que están dentro de ellas y sus derivadas. Todo lo que tiene que ver con la liga profesional de fútbol va por otro carril y tiene otras dinámicas. Por lo tanto, no se entiende este tema estatutario donde las cosas se mezclan y genera una falta de transparencia, dudas, cuestionamientos.

Entonces, considera que falta transparencia en el fútbol...

Han salido a la luz muchas investigaciones periodísticas de muchas cosas. Creo que es un buen momento para revisar qué está pasando con el fútbol. Yo soy muy amante del fútbol y es una actividad social muy importante. Por lo tanto, requiere transparencia, regulación y fiscalización, porque, si no, el fútbol va a terminar siendo lo que estamos viendo hoy día: que ha ido paulatinamente siendo una actividad que empieza a decaer, donde hay cuestionamientos públicos con respecto a eso y me parece que ni a la industria, ni a los clubes ni a los hinchas ni a nadie les va a favorecer. Esperaría que todo fuera de una manera más transparente, regularizada y fiscalizada, y para eso estamos haciendo la indicación en el proyecto de ley.