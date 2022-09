La dura reprimenda de Canal 13 a Santiago 2023 por la entrega de los derechos televisivos: “TVN no debe tener un trato preferente por el solo hecho de ser del Estado”

La determinación de la Corporación de Santiago 2023 de no realizar una licitación y entregarle directamente los derechos televisivos a TVN provocó malestar en muchos sectores del rubro de las comunicaciones. La decisión llamó la atención y para muchos iba en total desacuerdo con la libre competencia y los proceso regulares para tomar estas medidas.

Y hoy Canal 13 salió al paso de la situación. En un duro comunicado de cuatro páginas, el canal privado enumera los motivos por los que no comparte la determinación y de paso se muestra abierto a superar, si es necesario, la oferta de la estación del Estado.

Del comunicado firmado por Cristián Núñez Pacheco, Director Nuevos Negocios y Tecnología en Canal 13 S.A., se desprende que en marzo de 2022 la Corporación los invitó a una reunión presencial denominada como “Consultas de Mercado”, en la cual se les explicó que se realizaría una licitación para los derechos televisivos y para aquello se tendrían reuniones independientes con representantes de Chilevisión, TVN, Mega, La Red, TV+, además de ellos. Sin embargo, a pesar de que insistió en reiteradas oportunidades dichas reuniones nunca se concretaron.

También se cuestiona los motivos que llevaron a Santiago 2023 a asignar a TVN como el canal de los Juegos Panamericanos. Según la interna de la competencia se asignaron de manera directa estos derechos deportivos para democratizar el deporte y debido a la ventaja operativa de TVN de llegar a todo el territorio nacional.

En relación al segundo punto, Canal 13 dice que además de tener cobertura en todo el país y una cobertura poblacional equivalente a TVN, incluso llega a San Pedro de Atacama, Pisco Elqui y Chanco, localidades en donde en canal estatal no llega.

También agrega que “si se buscaba democratizar el deporte, la Corporación perfectamente pudo haber otorgado los derechos de transmisión a todos los canales potencialmente interesados y de manera igualitaria”, destacando que haya medida ha sido habitual en las últimas ediciones de los Juegos, poniendo de ejemplo Río 2007 (TV Record, Globo y Bandeirantes), Guadalajara 2011 (TV Azteca y Televisa) y Lima 2019 (Latina TV, Perú TV y Panamericana TV).

Canal 13 asegura que “no existen argumentos objetivos que justifiquen haber asignado los derechos televisivos exclusivamente a TVN” y que de paso la situación puede reñir con la normativa de libre competencia, ya que no se conocen las condiciones en que fueron entregados los derechos y aunque según la Ministra estos se entregarían sin ninguna transacción económica, los demás canales no han tenido la oportunidad de igualar o mejorar estas condiciones.

Es por aquello que en el comunicado también se agrega que Canal 13 se ofrece a igualar, o en su caso superar, la propuesta técnica y económica de TVN para transmitir el evento en igualdad de condiciones. “En este contexto, debemos hacer presente que TVN no deber obtener un trato preferente en relación con los restantes canales de televisión por el solo hecho de ser una empresa del Estado”, continua el escrito.

Finalmente solicitan que si la Corporación no está disponible para aceptar la propuesta, la asignación a TVN tenga la caracteristica de de acceso abierto con el objetivo de que cualquier canal pueda acceder a todo el contenido, en vivo y en diferido, ya que así se permitirá realmente “democratizar el deporte”.