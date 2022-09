La Roja lo quiere en todos lados: la estrategia de la selección chilena para foguear a Darío Osorio en la gira por Europa

En la Selección Chilena ven a Darío Osorio como un emblema del recambio que tanto anhela Eduardo Berizzo. Desde la Sub 17 de la Roja, en la que aún no tenía contrato con Universidad de Chile, el volante llamaba la atención de los funcionarios que a diario se pasean por Quilín. Francis Cagigao, el director deportivo, pedía ponerle atención a la que hoy ya es la joya del equipo que entrena en La Cisterna.

Su presente alentador hizo que Eduardo Berizzo lo considerara para la gira de amistosos que la Roja adulta realiza en Europa. Marruecos, en el duelo que se jugará este viernes, y Qatar, el próximo martes, son los partidos en los que el jugador de la U apuesta a sumar minutos. El Toto, en Europa, ya quiere empezar a diseñar el plan pensando en el Mundial 2026.

Berizzo no ha escatimado en elogios para el futbolista. Lo hizo en el último duelo amistoso de la Sub 23 ante Perú, en Iquique. “Darío es un joven talento, que en cada intervención de control con el balón enseña la velocidad de lo que es capaz, la capacidad técnica que tiene a una velocidad muy alta”, dijo, en aquella oportunidad, el DT. “Es un jugador desequilibrante, que cuando encuentra la pelota en un sector del campo doloroso para el rival se vuelve peligroso. En la primera parte encontró esas situaciones, en la segunda un poco menos, pero fue responsable de los centros que generaron peligro”, reflexionó.

Lo cierto es que a Osorio lo quieren en todos lados. La Roja Sub 20, categoría que aún puede defender, pues tiene 18 años, también se alista para una serie de encuentros que serán válidos por la Copa Costa Cálida Supercup, que se jugará en Pinatar, en España. Este miércoles, a las 15 horas, la Rojita se medirá ante Inglaterra, en un duelo en el que los dirigidos por Patricio Ormazábal se preparan para el próximo Sudamericano que se jugará en 2023.

Frente a tal escenario, Osorio se hizo presente este lunes, durante la noche, en Pinatar. Viajó desde Barcelona, lugar en el que se encuentra la selección absoluta, para unirse a los compañeros de su categoría. Lo hizo acompañado de Francis Cagigao, el gerente deportivo. Jugará frente a los europeos y tras el partido se reincorporará a la Roja absoluta pensando en el duelo ante Marruecos.

“Es muy importante para Darío Osorio sumar minutos con la Sub 20 de Chile. Le da un bagaje internacional. Con la Selección adulta también debiese sumar minutos”, dicen desde la Roja. En la Selección Sub 20, sin embargo, sigue penando la ausencia de futbolistas que consideraban clave para esta gira: la U no cedió a Lucas Asaddi ni a Marcelo Morales, por los duelos de Copa Chile frente a Universidad Católica, que se jugarán desde este domingo. Tampoco fue cedido Bastián Roco, de Huachipato.

Dentro de los convocados llama la atención la presencia de tres jugadores que no militan en el medio local. Sebastien Pineau (Alianza Lima), quien destaca por tener la nacionalidad peruana y chilena, será la carta en ofensiva del equipo de Ormazábal. El jugador, según sus propias palabras, resolverá después de esta convocatoria si defiende al país incaico o a la Roja. Tambíen está el arquero chileno-estadounidense Vicente Reyes (Atlanta United) y el defensor argentino-chileno Tomás Avilés (Racing Club de Argentina).

Colo Colo, en tanto, es el equipo que más futbolistas aporta: el arquero Eduardo Villanueva, los defensores Darko Fiamengo y Daniel Gutiérrez y el delantero Jordhy Thompson. La U sumó a Yahir Salazar, Renato Cordero y Renato Huerta. Finalmnete, la UC integró a Thomas Gillier y Sebastián Pino.

Luego del partido frente a Inglaterra, la Roja Sub 20 jugará el sábado 24 frente a Australia. Su participación terminará el martes 27 ante Marruecos.