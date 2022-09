Santiago Cañizares le manda un recado al Toto: “Claudio Bravo es un arquero que está completamente vigente”

A sus 39 años, el arquero chileno Claudio Bravo aún luce en su paso por las canchas del Viejo Mundo. El de Viluco fue titular en el triunfo 3-2 del Betis sobre Ludogorets de Bulgaria, en la segunda fecha de la Europa League, y tuvo al menos tres tapadas notables. Sin embargo, no jugó el domingo pasado en el triunfo ante el Girona por LaLiga, ya que no es titular en la competencia local.

Al jugador formado en Colo Colo le resta esta temporada de contrato con el cuadro andaluz, club que consiguió la renovación del ex capitán de la Roja por expresa petición del técnico Manuel Pellegrini.

Así, la figura del meta aún levanta elogios en el mundo del fútbol hispano, pese a no ser considerado por el técnico de la Roja, Eduardo Berizzo. En conversación con El Deportivo, el ex golero Santiago Cañizares destacó la validez del ex Manchester City.

“No importa que el arquero chileno Claudio Bravo tenga 39 años, su experiencia y su carrera lo avalan como un gran profesional. Nadie lo puede retirar por su edad, está pasando por un gran momento. Acá no importa la edad que tengas, sino tu calidad”, explicó el exgolero de la selección española.

Asimismo, el exjugador de Real Madrid resaltó el hecho de que su colega aún milite en un cuadro importante de la competencia española, con la institución andaluza.

“Es un futbolista que puede jugar sin ningún problema en LaLiga. Es un arquero moderno, con muchas condiciones, que tiene una gran trayectoria en Europa”, aseguró el manchego.

“Está vigente”

Esta es la tercera temporada del arquero chileno en el Betis, cuadro al que llegó en julio de 2020, poco después de que El Ingeniero asumiera como director técnico.

Con la camiseta Albiverde ha disputado 46 partidos en todas las competiciones y ha devuelto su valla invicta en 16 ocasiones. Número que, de alguna manera, confirman la opinión de Cañizares.

“A ver, Bravo hace unos meses ganó una Copa del Rey, algo que ocurrió hace un tiempo tan corto no lo puedes tirar por tierra. Lo que pasa es que ahora tiene más competencia en el Betis, porque Rui Silva también es un gran profesional”, aseguró el exgolero de Celta de Vigo.

De la misma manera, el hispano defendió la actualidad del de Viluco, uno de los jugadores que destacó Pellegrini tras el último triunfo en la competencia internacional.

“Bravo es un arquero que está completamente vigente. Por algo está en un club importante de España, jugando torneos internacionales. Es un buen portero, de eso no hay dudas”, afirmó El Dragón de Portellano.