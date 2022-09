La noche de furia de Gabriel Arias antes de sumarse a La Roja: gestos obscenos, detenido en una comisaría y dura reprimenda de Gago

Gabriel Arias no lo pasó bien en su último duelo por Racing antes de sumarse a la Roja para enfrentar los próximos amistosos contra Marruecos y Qatar en Europa. A pesar de que La Academia terminó imponiéndose por 0-1 en su visita a Platense, la reacción que tuvo el guardameta tras el pitazo final terminó llevándose toda la atención.

El arquero, seleccionado por Eduardo Berizzo, realizó polémicos gestos hacia el público local, lo que dejó al ex jugador de unión La Calera expulsado y declarando por lo sucedido ante la policía en la comisaría de Vicente López.

Una vez que el árbitro terminó el partido, Arias se dio vuelta para enfrentar a los hinchas que estaban detrás del arco y comenzó a realizar gestos obscenos. Así, mientras algunos compañeros intentaban calmarlo, esto despertó la reacción de los futbolistas locales quienes fueron a enfrentarlo y a exigirle explicaciones de mala forma.

Una vez calmados los ánimos, Gabriel Arias se refirió a lo sucedido ante los medios. “Es muy difícil la sociedad en la que estamos. Durante el partido estaban atacando, siendo muy hirientes. Se pasan los límites y no aguanté más, (los gestos) fueron a cuatro personas, no es contra todos. Estuvieron constantemente insultando a mi familia”, manifestó el seleccionado nacional.

“No fue una actitud correcta. Llegó un momento en que no aguanté”, insistió en su relato.

Y este lunes profundizó sus palabras a través de una publicación en Instagram. En ella indica que “lo dije en cuanto terminó el partido y lo vuelvo a repetir: me equivoqué. No tendría que haber reaccionado como reaccioné porque nunca la violencia es la solución frente a la violencia”.

“Les pido perdón a Platense, a mis compañeros, a mis rivales y a todo Racing. Ser una persona pública implica la obligación de mantener una línea de conducta que no logré sostener esta vez. Cualquiera puede fallar y hoy me tocó a mí”, continuó.

“Tenemos que entender que esto no tiene nada que ver ni con el folclore ni con la pasión. Somos personas que merecemos ser respetadas en cualquier cancha donde nos toque ejercer nuestra profesión”, cerró Arias.

Quien también se refirió a este hecho fue Fernando Gago, el DT de Racing. “Se equivocó. No creo que Gaby deba reaccionar así, no debe ocurrir. Es una equivocación que tuvo. Muchas veces las emociones no son las que tienen que ser, pero no debe actuar así. El jugador de fútbol no debe reaccionar así para con la gente. No sé lo que sucedió, yo lo único que puedo decir, es que hay situaciones que sobrepasan”, sostuvo el DT antes de acompañarlo a declarar a la comisaría.

Lo que está claro ahora es que Gabriel Arias deberá dejar esta situación a un costado para centrarse ahora en los trabajos con la Selección de Eduardo Berizzo. La Roja se encuentra en España preparando su próximo duelo contra Marruecos programado para este viernes 23 de septiembre a partir de las 16.00 horas de Chile en el RCDE Stadium de Barcelona.

Tras ello, deberán viajar hasta Austria para enfrentar en Viena a la selección de Qatar el martes 27 de septiembre desde las 14.00 horas de Chile.