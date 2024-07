Terremoto en la Primera B: Barnechea pierde su licencia de clubes y queda a un paso del descenso a Segunda División

Un nuevo remezón sacude al fútbol nacional. En este caso pega directamente en el Ascenso, el torneo de la Primera B. Barnechea, uno de los animadores del certamen, recibió una severa sanción: le quitaron la licencia de clubes de la ANFP. Esto significa, por ejemplo, que no podrá jugar esta fecha ante esta determinación.

Según información recabada por El Deportivo, esta decisión se debe al no cumplimiento con el pago de impuestos. “Tuvo dos alternativas para regularizar la situación. Y no lo hizo”, declara un conocedor del asunto. “Apelaron en plazos y de los antecedentes no hay prueba alguna que logre acreditar el pago con la Tesorería General de la República”, añade una fuente.

Antes del último partido de los capitalinos ante Curicó Unido, en el Maule, se conoció de una denuncia del cuadro albirrojo por desacato e infracciones al reglamento de licencias y bases del campeonato, la cual fue presentada en el Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Según el escrito, presentado por el timonel tortero, Patricio Romero, el elenco de Cerro 18 “se encuentra con su licencia de clubes 2024 suspendida o retirada temporalmente por el organismo competente”, haciendo referencia al Órgano de Primera Instancia (OPI), que establece esta determinación.

La presentación de Curicó, elenco que está en la pelea por la permanencia en la categoría, sostiene que Barnechea ha infringido el Artículo 12 del reglamento de Licencia de Clubes, que “confirma el cumplimiento de todos los criterios licenciatarios y que le permite participar en las competencias organizadas por la ANFP”. Esta presentación aspira a quedarse con los puntos del partido, que finalizó en cancha con la victoria huaicochera por 1-0, en La Granja.

A Barnechea ya le sucedió esta situación en 2019. El Órgano de Primera Instancia que entrega la licencia de clubes falló en su contra y determinó su expulsión del fútbol profesional para aquella temporada, a raíz de una querella interpuesta en contra de Carlos Ferry, mandamás de San Marcos de Arica, y contra quienes hayan resultado responsables del delito de administración desleal. Los capitalinos acusaron a Ferry de negociar con la ANFP votar en las elecciones de presidente por Sebastián Moreno. Al ir a la justicia ordinaria en el caso contra los nortinos, se determinó esta medida. Sin embargo, después se revirtió y Barnechea pudo participar del torneo de la B. Terminó en la cuarta posición, en el certamen que no finalizó a raíz del estallido social.

El fallo deja al equipo que dirige Cristián “La Nona” Muñoz en el último puesto del Ascenso 2024 y le impide jugar esta fecha. Estaba programado para mañana sábado el partido ante Deportes Recoleta, a las 15.00 horas, en el Municipal de Lo Barnechea. Este hecho cambia radicalmente la clasificación del torneo, porque el equipo capitalino se encuentra en la pelea por ascender. Al día de hoy, con la tabla sin cambios, está tercero con 30 puntos, en zona de liguilla, a nueve unidades de La Serena, el líder.