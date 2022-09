Remezón en la nómina de la Roja: Eduardo Berizzo convoca a la vieja guardia de la Generación Dorada, pero excluye a Claudio Bravo

En medio de la conmoción que ha causado la presunta confesión de Byron Castillo de que es colombiano y no ecuatoriano, el técnico Eduardo Berizzo entregó la nómina para los amistosos que la selección chilena disputará ante Marruecos y Qatar, el 23 y 27 de septiembre, en Europa.

Se trata de la primera convocatoria adulta que realiza el Toto, ya que, anteriormente, para la Copa Kirin, la lista la confeccionaron Patricio Ormazábal y Francis Cagigao, quienes consideraron de forma mayoritaria a jugadores Sub 23, dadas las características del torneo desarrollado en Japón.

La gran incógnita para esta fecha FIFA tenía que ver con los nombres de la Generación Dorada que llamaría el entrenador argentino, principalmente, Claudio Bravo, tomando en cuenta que el arquero tiene 39 años con cinco meses y la edad con la que llegaría a un eventual Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Tal como adelantó El Deportivo, Eduardo Berizzo excluyó de la lista a Claudio Bravo, portero del Betis de Manuel Pellegrini, al que no lo tiene considerado como titular para su proceso, con el fin de potenciar un arquero para el futuro en la Roja.

Hace dos meses, Bravo daba cuenta de la distancia entre él y el nuevo proceso liderado por el Toto en Juan Pinto Durán. “Berizzo no me ha llamado para Chile. No hemos tenido ningún contacto, no depende de mí, sino de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club y la idea que tenga el entrenador de si es beneficioso que siga en este proceso”, sostuvo en una entrevista en España.

Por su parte, el Toto ha reiterado que quien muestre un buen nivel será considerado. No habrá citados a la Selección solo por su currículum pasado. “El ahora te trae aquí, nadie es bueno ayer. Y para mí no hay edades. Un futbolista de 20 años también puede jugar y hacerlo tan bien como el de 35. No tendrá la experiencia, pero si tiene el nivel, estará. Mi mirada está puesta en el adulto que conozco, pero también en el joven que debo analizar, reconocer y probar”, sostuvo hace algún tiempo.

Los otros estandartes

Si bien dejó fuera de la nómina al portero del Betis, el exadiestrador de Paraguay sí consideró a otros históricos del vestuario como Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. El DT por primera vez podrá compartir vestuario con la vieja guardia de la Roja como seleccionador, porque ya lo hizo durante su etapa como ayudante técnico de Marcelo Bielsa, camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Aunque en los próximos días se dará a conocer el listado de futbolistas convocados que militan en equipos de la liga local, la primera nómina confeccionada en su totalidad por Eduardo Berizzo es la siguiente:

Gabriel Arias | Racing (Argentina)

Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (Alemania)

Ben Brereton Díaz | Blackburn Rovers (Inglaterra)

Juan Delgado | Pacos de Ferreira (Portugal)

Paulo Díaz | River Plate (Argentina)

Ángelo Henríquez | Miedz Legnica (Polonia)

Valber Huerta | Toluca (México)

Guillermo Maripán | AS Mónaco (Francia)

Gary Medel | Bologna (Italia)

Nayel Mehssatou Sepúlveda | Kortrijk FC (Bélgica)

Eugenio Mena | Racing (Argentina)

Felipe Méndez | CSKA Moscú (Rusia)

Jean Meneses | Toluca (México)

Marcelino Núñez | Norwich City (Inglaterra)

Erick Pulgar | Flamengo (Brasil)

Alexis Sánchez | Olympique Marsella (Francia)

Francisco Sierralta | Watford FC (Inglaterra)

Diego Valdés | América (México)

Diego Valencia | Salernitana (Italia)

Arturo Vidal | Flamengo (Brasil)